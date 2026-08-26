La UA muestra su "preocupación" por los bombardeos contra Chad en el marco de la guerra en Sudán

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La Unión Africana (UA) ha expresado este miércoles su "preocupación" por los últimos bombardeos ejecutados contra territorio de Chad como consecuencia de la guerra abierta en Sudán entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), unos incidentes achacados por Yamena a las Fuerzas Armadas sudanesas, que habrían atacado una columna del grupo paramilitar.

El presidente de la Comisión del bloque continental, Mahmoud Alí Yusuf, ha reafirmado en un comunicado "el compromiso de la UA con el respeto estricto de la soberanía, la unidad y la integridad territorial de sus Estados miembro, así como el principio de la inviolabilidad de las fronteras".

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Así, ha reclamado "a todas las partes implicadas" que "ejerzan la máxima contención, eviten cualquier acción que pueda elevar las tensiones entre Estados vecinos, y adopten todas las medidas necesarias para evitar que el conflicto en Sudán se extienda más allá de las fronteras del país".

Yusuf ha destacado también "la necesidad de reforzar el diálogo y la cooperación entre los Estados de la región para evitar incidentes transfronterizos, aumentar la seguridad en las fronteras comunes y reducir el riesgo de una escalada regional", antes de expresar la disposición de la UA a apoyar cualquier iniciativa que ayude a "preservar la paz y la estabilidad regional".

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El Ejército de Chad confirmó el sábado que una serie de aviones y drones, presuntamente pertenecientes a las fuerzas sudanesas, bombardearon la semana pasada una columna de vehículos dentro del territorio nacional y a más de cien kilómetros de la frontera, motivo por el que Yamena puso a sus tropas en "el máximo nivel de alerta".

Naciones Unidas advirtió en marzo sobre una preocupante extensión del conflicto sudanés a Chad, después de que un ataque con drones causara víctimas mortales en la ciudad fronteriza de Tiné, en el este del país. Chad comparte una frontera de más de 1.000 kilómetros con Sudán y acoge a varios cientos de miles de refugiados que han huido del conflicto que enfrenta al Ejército sudanés con las RSF desde abril de 2023.

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La guerra civil en el país africano estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.