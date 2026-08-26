El presidente de Bolivia nombra a Christian Andrés Morales Burgos nuevo ministro de Economía y Finanzas

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha juramentado a Christian Andrés Morales Burgos como nuevo ministro de Economía y Finanzas Públicas después que José Gabriel Espinoza fuese censurado por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Un comunicado del Ministerio ha indicado que Morales tiene el mandato de "consolidar la estabilidad económica alcanzada durante los primeros meses de gestión" y acelerar las transformaciones necesarias para generar inversiones, empleos y mejorar las condiciones de vida.

Durante el acto de posesión, Paz ha destacado que Morales conoce de cerca la política económica del Gobierno y que ha participado directamente en las decisiones y negociaciones impulsadas durante estos meses, lo que garantizará una línea continuista.

En este sentido, el mandatario boliviano ha recordado que el país está en conversaciones con organizaciones financieras internacionales para obtener entre 7.000 millones de dólares (5.997 millones de euros) y 10.000 millones de dólares (8.568 millones de euros).

Paz también ha encomendado a Morales profundizar el "trabajo del 50-50" en coordinación con las provincias, municipios y departamentos como parte de una transformación destinada a fortalecer las autonomías y fomentar el desarrollo de las regiones.

Morales es un economista con experiencia en política fiscal, mercados financieros y gestión de inversiones que ya ha sido exviceministro de Economía.

"Daremos continuidad a las medidas que se han venido implementando y profundizaremos aquellas que están dando resultados. Nuestro compromiso será preservar la estabilidad, fortalecer las finanzas públicas, generar condiciones para la inversión, la producción y el empleo, y seguir recuperando la confianza en nuestra economía", ha resumido el nuevo ministro.

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