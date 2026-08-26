El petróleo Brent baja de 85 dólares por primera vez en dos semanas

14/01/2026 Senadora Laura Itzel Castillo defiende que México puede vender o regalar petróleo a Cuba por soberanía histórica ECONOMIA CENTROAMÉRICA MÉXICO POLÍTICA Cedida

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El precio del crudo Brent, de referencia para Europa, bajaba este miércoles por tercera sesión consecutiva y llegaba a situarse por debajo del umbral de 85 dólares por vez primera en dos semanas, tras iniciar Estados Unidos su ofensiva financiera contra Irán, denominada 'Paria Económico', y ante las expectativas de acuerdo sobre Ormuz en las negociaciones que mantienen el país persa y Omán.

En concreto, la cotización del barril de petróleo Brent ha marcado un mínimo intradía de 84,71 dólares, con un retroceso del 4,3% en relación al cierre de la sesión de ayer, su menor coste desde el pasado 10 de agosto, tras haber llegado a aproximarse a 95 dólares a finales de la semana pasada.

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En cuanto al crudo West Texas Intermediate (WTI), el precio por barril se situaba en la sesión en un mínimo de 79,70 dólares, el más bajo desde el 13 de agosto y un 3,2% por debajo del marcado al cierre del martes.

Las autoridades iraníes han subrayado que el "plan por fases" con Omán para la gestión del tránsito por el estrecho de Ormuz no implica la "apertura inmediata" del estratégico paso, dado que, ha precisado, la reapertura está supeditada al cumplimiento de las condiciones impuestas por Teherán.

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"Este acuerdo no implica la apertura inmediata del estrecho de Ormuz a partir de mañana", ha explicado el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, según declaraciones recogidas por la cadena estatal iraní IRIB en las cuales ha recalcado que la reapertura está supeditada "al cumplimiento de las condiciones definitivas impuestas por Irán". De lo contrario, ha advertido, esta vía navegable "permanecerá cerrada".