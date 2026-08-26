El escritor húngaro Péter Nádas muere a los 83 años

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Budapest, 26 ago (EFE).– El escritor, dramaturgo y fotógrafo húngaro Péter Nádas, considerado una de las figuras clave de la literatura europea contemporánea, falleció este miércoles a los 83 años de edad en su domicilio de Gombosszeg (oeste de Hungría), según informó su familia a través de la página oficial del autor.

Nádas, cuyo nombre figuró de forma recurrente entre las quinielas al Premio Nobel de Literatura, deja un legado marcado por obras monumentales y de profunda precisión psicológica, entre las que destacan 'Libro del recuerdo' e 'Historias paralelas'.

Nacido en Budapest el 14 de octubre de 1942 en el seno de una familia judía, huyó con su madre de las persecuciones del régimen pronazi húngaro para refugiarse en la región de Voivodina (actual Serbia).

Regresó a la capital magiar al finalizar la Segunda Guerra Mundial y a los 16 años de edad quedó huérfano.

A esa misma edad abandonó los estudios de química para formarse en Fotografía, además de cursar Filosofía. Antes de consagrarse a la literatura, trabajó como fotoperiodista para un semanario húngaro.

Su primer relato corto, 'La Biblia', apareció en 1967, y su voluminosa obra 'Fin de la Novela de una Familia', de unas 1.300 páginas, acabada en 1972, no pudo publicarse en Hungría hasta 1977 por culpa de la censura.

Sus piezas teatrales 'Hacer tabla rasa', 'Reunión' y 'Entierro', escritas entre 1977 y 1980, supusieron un hito en la historia de la dramaturgia húngara contemporánea, según la crítica.

En 'El fin de una saga' (1977), Nádas narró la historia de una familia judía en su tierra nastal durante la década de 1950, tiempos de la más dura dictadura comunista en Hungría.

El 'Libro del recuerdo', publicado en 1986, fue aclamado por la filósofa Susan Sontag como "la mejor novela europea después de la Segunda Guerra Mundial".

Nádas dedicó tres décadas a escribir 'Historias Paralelas' (2005), un tríptico de más de 1.500 páginas que relata episodios de protagonistas ficticios, con una detallada sexualidad explícita, durante pasajes históricos entrecruzados como el Holocausto, la dictadura comunista húngara y el derrumbe del muro de Berlín.

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Al referirse a esta obra, el autor reveló que se consideraba "uno de los hijos de la ilustración, que no quieren ver el mundo como caótico".

Tras sufrir un infarto en 1993, Nádas opinó que éste le ha fortalecido Un año después se internó en una clínica alemana de rehabilitación y posteriormente escribió sobre este episodio de su vida 'La propia muerte' (2001).

Junto a autores como Imre Kertész, Péter Esterházy o László Krasznahorkai, Nádas consolidó una proyección internacional de primer orden, con un notable arraigo en Alemania, donde en 2006 ingresó en la Academia de las Artes de Berlín.

A lo largo de su carrera fue distinguido con galardones como el Premio de Literatura Europea del Estado Austríaco (1991), el Premio al Mejor Libro Extranjero en Francia (1998) y el Premio Franz Kafka en la República Checa (2003).

Su faceta como fotógrafo quedó asimismo plasmada en diversos volúmenes y exposiciones, entre los que destaca el libro de ensayo y fotografía 'Un toque de luz' (Valamennyi fény, 1999). EFE