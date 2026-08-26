El brent baja un 0,84 %, hasta los 87,84 dólares, ante el optimismo renovado sobre Ormuz

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Londres, 26 ago (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en octubre bajó este miércoles un 0,84 %, hasta situarse en los 87,84 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, ante el optimismo renovado de los inversores sobre el restablecimiento del tráfico en el estrecho de Ormuz.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió hoy 0,74 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 88,58 dólares.

El brent cerró a la baja por tercera sesión consecutiva ante el optimismo del mercado sobre las negociaciones entre Omán e Irán para abrir una nueva ruta temporal para el tránsito de buques en Ormuz.

El ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, afirmó que era "optimista" de que pronto anunciarán un corredor temporal en Ormuz y "arreglos prácticos para restablecer la navegación segura" tras reunirse ayer martes en Teherán con su homólogo iraní, Abás Araqchí.

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"Soy optimista de que pronto anunciaremos un corredor temporal para el estrecho de Ormuz y arreglos prácticos para restablecer la navegación segura", afirmó Busaidi en X tras un encuentro celebrado en Teherán con su homólogo iraní, Abás Araqchí, para abordar la reapertura de esta estratégica vía marítima.

Irán bloqueó el paso por el estrecho a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur de su territorio, mientras Washington respondió con la reimposición de un cerco sobre buques y puertos iraníes.

Esta vía marítima, por la que transita el 20 % del flujo marítimo de crudo a nivel global, es uno de los puntos críticos en la guerra que Estados Unidos e Irán mantienen desde finales de febrero, y ambas naciones pugnan por controlarlo. Washington afirma que el estrecho ya está libre de minas, algo que Teherán ha desmentido y tildado de "estrategia propagandística".

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Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles que no tenía prisa en retomar las negociaciones de paz con Irán, dada la "ventaja" que tenía sobre la república islámica, sobre la que este lunes lanzó una ofensiva económica con el objetivo de elevar la presión. EFE