El Ayuntamiento de Zaragoza dice que el PSOE ha convertido la Nueva Romareda en una "trinchera ficticia"

Guardar

El Gobierno de Zaragoza ha calificado como "evidente obsesión" que el grupo del PSOE en el Ayuntamiento haya exigido a la alcaldesa y presidenta de la Sociedad Nueva Romareda, Natalia Chueca, que entregue los contratos vinculados a la explotación del futuro estadio de fútbol y los vinculados al pago de 8 millones de euros al Real Zaragoza.

"En lugar de ejercer una oposición constructiva y trabajar por el futuro de los zaragozanos, el PSOE ha decidido convertir un proyecto estratégico e ilusionante para la ciudad en una trinchera ficticia y partidista, demostrando una preocupante falta de proyecto propio para la capital aragonesa", ha afirmado en una nota el Gobierno de la ciudad.

PUBLICIDAD

La Nueva Romareda, acorde a ese texto, "no es el capricho de un gobierno, es una necesidad histórica de la ciudad y una pieza clave para consolidar a Zaragoza como sede" del Mundial masculino del año 2030. "La obsesión del PSOE por torpedear este proyecto demuestra que prefieren que a Zaragoza le vaya mal si creen que con ello pueden obtener algún rédito electoral", han criticado desde el Ejecutivo zaragozano.

"Mientras este Gobierno municipal trabaja para desatascar proyectos que llevaban décadas guardados en un cajón, buscando fórmulas de financiación viables y atrayendo inversión, la única propuesta del partido socialista es el no a todo", han comparado.

Según el Gobierno maño, la "fijación" del PSOE con el estadio es una "cortina de humo para ocultar que carecen de un modelo de ciudad alternativo". "Un equipamiento de esta magnitud es un motor de desarrollo económico, creación de empleo y revitalización urbana", han descrito. Y luego han dicho identificar el "ruido político de quienes se han instalado en la crítica destructiva permanente".

PUBLICIDAD

Luego el Gobierno municipal ha solicitado al PSOE que "abandone" esta actitud de "confrontación constante", que deje de "poner palos en las ruedas al progreso de la ciudad y que, por una vez, se ponga del lado de los intereses de Zaragoza y de los zaragozanos".

Las cuentas de la Sociedad Nueva Romareda "son públicas y accesibles, además de pasar todos los controles públicos exigidos, en los que no se ha encontrado ninguno de los grandes desastres que llevan anunciando los socialistas desde que nació el proyecto", según ha indicado la nota.

PUBLICIDAD

Esto ha respondido al hecho de que la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, y el concejal Horacio Royo exigieran a Chueca que entregue los contratos debido, en su opinión, a la "reiterada falta de transparencia" y al "oscurantismo injustificable" en la gestión de la mayor inversión de dinero público de los últimos 15 años en la ciudad.

El PSOE reclama a Chueca una copia del contrato de arrendamiento de industria suscrito entre Nueva Romareda y el Real Zaragoza, así como el contrato relacionado con la utilización del Ibercaja Estadio. "Pedimos que se nos entregue estos contratos en la Junta de Portavoces del próximo lunes, 31 de agosto, después de que las cuentas de Nueva Romareda hayan permitido conocer que la Sociedad abonó al Real Zaragoza 8 millones de euros el pasado 4 de marzo", ha afirmado Ranera.

PUBLICIDAD

Ranera ha advertido que "solo dos días después de aprobar el contrato, el 4 de marzo se pagan los 8 millones" al Real Zaragoza. "Que les pregunten a los comerciantes que sufren las obras que tienen levantada esta ciudad si cobran con la misma celeridad la ayuda de 400 euros", ha incidido al respecto.

"¿Para qué se creó la sociedad Nueva Romareda, para no dar cuenta de nada, para no dar cuenta a ningún grupo político y, al final, para no dar cuenta a los ciudadanos?", se ha preguntado Ranera, quien finalmente ha recordado que el Ayuntamiento es el socio principal de esta sociedad.

PUBLICIDAD

La portavoz socialista ha considerado especialmente significativo que la información sobre este pago haya trascendido a través de las cuentas anuales y de la documentación de auditoría recogida en la web de Nueva Romareda, y no mediante una comunicación directa de la propia sociedad.

"Si la sociedad es mayoritariamente pública, ¿por qué no conocemos los contratos que se están firmando? ¿Por qué no hay transparencia?", ha planteado. "No entendemos que dos miembros de la Corporación formen parte del Consejo de Administración, entre ellos Vox, y que los grupos políticos de la oposición tengamos que enterarnos de decisiones de esta importancia meses después y por las obligaciones contables de la sociedad", ha insistido.

PUBLICIDAD

Para ella, la cuestión adquiere mayor relevancia al tratarse de un contrato de explotación sobre un estadio que aún está en construcción. "¿Alguien puede imaginar pagar un contrato de alquiler sin que el piso esté hecho?", ha señalado, por lo que ha vuelto a reclamar explicaciones detalladas sobre las condiciones exactas del acuerdo y sobre el destino y justificación de los 8 millones abonados al Real Zaragoza.

Ranera ha cuestionado el papel de los representantes de otros grupos políticos presentes en el consejo de administración de Nueva Romareda y ha reclamado que el PSOE forme parte de dicho órgano para garantizar el control efectivo de una sociedad que gestiona fondos públicos.

PUBLICIDAD

"Da la sensación de que no hay nada de transparencia sino total opacidad, porque los que son miembros de la Sociedad no nos cuentan lo que hay y los otros consejeros son amigos que habitualmente estamos viendo en todos los proyectos de esta ciudad, por lo que da la sensación de que esto es lo de 'Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como'", ha lamentado.

"Espero que empecemos el curso hablando de transparencia", ha dicho Ranera. "Si no hay nada que esconder, ¿qué problema había en explicar a los grupos políticos lo que se estaba firmando?", ha recalcado antes de que hablase Royo. "Cuando hablamos de la construcción del nuevo estadio de La Romareda, estamos hablando de la mayor inversión de dinero público que se ha producido en Zaragoza en los últimos 15 años", ha aseverado.

PUBLICIDAD

Por ello, ha defendido que la obligación de la oposición es exigir "el control y el conocimiento" de cómo Ayuntamiento y Gobierno de Aragón están gestionando esta inversión. Royo ha denunciado que, desde la creación de Nueva Romareda, la información se ha conocido siempre 'a posteriori', bien a través de las obligaciones contables y de fiscalización o bien mediante informes de organismos de control.

"El Gobierno del PP no ha dado información nunca de absolutamente nada", ha reprochado. "Nos hemos tenido que enterar ahora de hechos que sucedieron hace cinco meses porque alguien ha tenido que reflejar ese pago en una línea de un informe de auditoría", ha concluido Royo.