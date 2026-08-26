El actor Rupert Grint reencarnará a Ron Weasley en la obra de Harry Potter en Broadway

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Nueva York, 26 ago (EFE).- El actor Rupert Grint reencarnará de nuevo a Ron Weasley en la obra de Harry Potter en Broadway, 'Harry Potter and the Cursed Child', a partir de febrero de 2027, aunque no compartirá el escenario con otra estrella de la saga, Tom Felton, que ocupa el papel de Draco Malfoy hasta principios de enero, informó este miércoles la revista Variety.

La obra, que se estrenó en Londres en 2016 y llegó al corazón teatral de Nueva York en 2018, sigue las vidas adultas de los protagonistas creados por la escritora británica JK Rowling, también autora de este guion, y tiene su comienzo en el prólogo de la novela 'Harry Potter and the Deathly Hollows', cuando Harry Potter y su esposa envían a su hijo a la escuela Hogwarts.

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"Ron Weasley ha sido parte de mí desde que tengo 11 años y no puedo esperar a reencontrarme con él en esta etapa de la vida. Hay algo muy especial, como cerrar un círculo, en volver a ponerme en la piel de Ron ahora que ambos somos padres; de algún modo, es algo a la vez muy familiar y completamente nuevo", dijo el británico Grint en un comunicado a ese medio.

Grint participará en la obra del 2 de febrero al 30 de mayo de 2027, mientras que Felton hará su última función el 3 de enero.

Dos de los productores del 'show', Sonia Friedman y Colin Callender, indicaron por su parte que Grint, a través del mago pelirrojo Ron, definió para varias generaciones de espectadores a lo largo de las ocho películas de Harry Potter "lo que significa ser un amigo leal y valiente, pese a las adversidades y dificultades", sin olvidar su sentido del humor y "sonrisa traviesa".

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La obra, que se ubica en el Lyric Theatre, a una calle de Times Square, es una de los más taquilleros de Broadway semana tras semana, y ha recaudado 532 millones de dólares, un récord para la categoría de piezas que no son musicales, según medios especializados.

Las ventas estaban estancadas pero repuntaron con la llegada de Felton en noviembre, por lo que se espera que Grint, una de las tres estrellas de la saga, tenga un impacto aún mayor. Asimismo, su participación forma parte de una creciente tendencia en Broadway a contratar a actores exitosos del cine y la televisión para animar al público. EFE

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