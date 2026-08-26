Delcy Rodríguez recibe cartas credenciales de embajadora de Países Bajos

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Caracas, 26 ago (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este miércoles las cartas credenciales de la ahora embajadora de Países Bajos, Carmen Gonsalves, quien se desempeñaba como encargada de negocios en el país suramericano desde diciembre de 2024.

Gonsalves fue recibida por la mandataria venezolana en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, junto al canciller, Félix Plasencia, y el vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, según imágenes transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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La breve reunión transcurrió sin que hubiera declaraciones posteriores, de acuerdo a VTV.

Las relaciones diplomáticas entre ambos países vivieron un punto de tensión en 2024, luego de que se conociera que el líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia ingresó a la residencia del entonces encargado de negocios de Países Bajos en Caracas, Robert Schuddeboom, en un contexto de crisis poselectoral entre denuncias de persecución política.

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González Urrutia permaneció en esa residencia más de un mes y luego se exilió en España.

Ese año, el Gobierno de Venezuela entregó una nota de reclamo a Schuddeboom por haber "ocultado" el ingreso del opositor en su residencia.

El sábado, el canciller venezolano agradeció en su cuenta de X el apoyo y la cooperación técnica del Gobierno neerlandés tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado en Venezuela el pasado 24 de junio.

Ambos países ratificaron su disposición de seguir profundizando una agenda de trabajo conjunta y destacaron la relación histórica entre Venezuela y Países Bajos, según el canciller venezolano, quien recibió las copias de estilo de las cartas credenciales de Gonsalves. EFE

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