Cuba desarrolla tratamiento para el cáncer de piel, en medio de la crisis de medicamentos

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La Habana, 26 ago (EFE).-El Centro de Inmunología Molecular de Cuba (CIM) desarrolló el candidato terapéutico 2C12, que ya está listo para iniciar los estudios clínicos en personas con melanomas avanzados, como respuesta de la isla a las dificultades para adquirir medicamentos oncológicos en el mercado internacional, informaron medios estatales.

El 2C12 es “una nueva esperanza contra el cáncer”, señaló el CIM -en sus redes sociales- y puntualizó que “su función es ayudar a las defensas naturales del cuerpo a reconocer y combatir las células del cáncer con más fuerza”.

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Se trata de un medicamento con características similares al Pembrolizumab, uno de los tratamientos empleados internacionalmente para estimular la respuesta del sistema inmunitario frente a las células tumorales, pero que según el propio CIM, es “inaccesible” para Cuba, por “su alto costo (11.000 dólares al año)” y el “bloqueo de EE.UU.”.

De acuerdo con la información difundida por este centro, el primer estudio clínico con 2C12 tendrá lugar en hospitales de La Habana como el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología y el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras"; así como en el Hospital Oncológico Universitario Celestino Hernández, de la provincia central de Villa Clara.

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Al respecto, el canciller cubano, Bruno Rodríguez señaló hoy -en redes sociales- que el anuncio “ocurre en un momento difícil para Cuba”, marcado por el bloqueo petrolero de EE.UU. desde enero y las sanciones secundarias desde mayo, “que limitan la llegada" de contenedores marítimos "con medicamentos, insumos médicos y materias primas esenciales para la industria biofarmacéutica”.

Cuba se encuentra sumido en una grave crisis energética y económica que ha agudizado la precariedad en la isla. Los prolongados apagones que sufren los cubanos desde 2024 han venido acompañados de una profundización de la carestía de alimentos y los medicamentos, una inflación galopante, una creciente dolarización; así como la paralización casi total de los servicios en los hospitales.

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El viceministro de Salud Pública, Julio Guerra, aseguró a EFE el pasado mayo que con la reducción de los vuelos y de embarcaciones marítimas que entraban al país, no se puede “importar la cantidad de medicamentos o insumos que se necesitan” para cubrir la demanda en todo el territorio nacional.

El cuadro básico de medicamentos en Cuba cuenta con 651 renglones (250 importados y 401 de producción nacional). En el informe de 2025 sobre las afectaciones a Cuba por el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, el Gobierno de la isla señaló que esa medida imposibilita la adquisición de un 69 % de los medicamentos del cuadro básico.

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Ante esta situación, el Gobierno cubano formalizó el pasado julio la gestión de farmacias por privados, una de las actividades que durante décadas el Estado controló de manera centralizada, como parte del paquete de 176 reformas económicas que buscan liberalizar y descentralizar la economía cubana, marcada por una policrisis agudizada en los últimos años por motivos internos y externos. EFE