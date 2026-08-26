Guardar

Broxel, la primera empresa financiera en obtener la certificación Modelo Global CIC 4.0 del IMT

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de agosto de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Servicios Broxel S.A.P.I. de C.V. anunció que obtuvo la certificación Modelo Global CIC (Calidad para la Interacción con Clientes) versión 4.0, otorgada por el Instituto Mexicano de Telemarketing (IMT), con nivel Competitivo, tras un ejercicio de auditoría realizado durante agosto cuyos resultados fueron satisfactorios.

PUBLICIDAD

Un estándar que blinda la operación financiera

El Modelo Global CIC es el estándar de referencia en México para evaluar la madurez de las organizaciones en su relación con los clientes, respaldado por más de 33 años de trayectoria del IMT. En el sector financiero, la certificación funciona como un aval indispensable de excelencia operativa, cumplimiento legal y protección de datos sensibles: integra la alineación obligatoria con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y con estándares internacionales como ISO 18295 e ISO 27001, este último enfocado en gestión de seguridad de la información, lo que blinda el tratamiento de datos financieros confidenciales de los usuarios.

PUBLICIDAD

La versión 4.0, un salto de exigencia

A diferencia de versiones anteriores, la 4.0 introduce un modelo de evaluación estructurado en niveles de madurez —de Desarrollo a Clase Mundial— que ya no se limita a revisar manuales estáticos: exige evidencia objetiva, auditorías en tiempo real y mediciones sistemáticas, además de demostrar que los impulsores tecnológicos, humanos y de procesos de la organización están alineados cuantitativamente con sus metas de negocio. Entre los ejes más representativos de esta nueva versión destacan:· Evaluación de calidad y de la experiencia del cliente, con mediciones sistemáticas y evidencia objetiva del desempeño real en cada punto de contacto, más allá de manuales o protocolos declarativos.

PUBLICIDAD

· Tecnología y transformación digital, que valora la adopción de herramientas y arquitecturas digitales como palanca para elevar la calidad y eficiencia de la atención al cliente.

· Gobernanza de IA y omnicanalidad, que exige integración fluida entre bots o IA conversacional y agentes humanos, con trazabilidad de la interacción y uso ético de los datos.

· Seguridad en todos los procesos de atención al cliente, con controles estrictos de ciberseguridad, confidencialidad y monitoreo de calidad en cada canal e interacción.

· Resiliencia y mejora continua, que exige analítica en tiempo real para anticipar incidencias operativas y un ciclo dinámico de gestión de riesgos.

"Esta certificación confirma que en Broxel la calidad en la interacción con nuestros usuarios y el manejo responsable de su información no son un discurso, sino un sistema de gestión auditado y verificable bajo el estándar más exigente que existe hoy en México para el sector", señaló Gustavo Gutiérrez, CEO de Broxel.

PUBLICIDAD

Relevancia para el sector financiero

Para una industria que opera bajo un escrutinio regulatorio creciente —entre la Ley Fintech, la CNBV y el Banco de México—, someter la operación de cara al cliente a una auditoría externa de este nivel es todavía poco común. Del registro público de empresas certificadas por el IMT, compuesto en su mayoría por centros de contacto, aseguradoras, BPO y organismos como el IMSS o el INFONAVIT, Broxel destaca como la primera institución financiera tecnológica en sumarse al esquema,y la segunda organización en el país en validar su operación bajo los criterios más estrictos de la versión 4.0. En el ámbito de las licitaciones públicas y clientes B2G contar con certificaciones de calidad auditadas por terceros independientes se ha convertido en un criterio técnico de diferenciación que los organismos gubernamentales valoran al momento de evaluar proveedores de servicios financieros digitales.

PUBLICIDAD

Broxel ofrece soluciones de pagos, dispersión de nómina, tarjetas, vales y billeteras digitales para empresas y usuarios en México. La certificación se suma a los esfuerzos de la compañía por consolidar estándares de gobernanza, ciberseguridad y calidad de servicio dentro del ecosistema financiero nacional.

En un mercado donde cientos de empresas compiten por la confianza del usuario a golpe de promociones y tasas, Broxel eligió el camino más difícil: someter su operación completa a la lupa de un auditor externo. El resultado no es solo un certificado en la pared — una vez más Broxel es la prueba de que la confianza, en los servicios financieros digitales, ya no se declara: se certifica.

PUBLICIDAD

Broxel

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/broxel-la-primera-empresa-financiera-en-obtener-la-certificacion-modelo-global-cic-4-0-del-imt-302860113.html

FUENTE Broxel