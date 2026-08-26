Anthropic unifica la memoria de Claude en el chat y Cowork y da más control sobre la información que guarda

26/08/2026 Ilustración de Claude. POLITICA ANTHROPIC

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Anthropic ha anunciado que Claude ya cuenta con una única memoria disponible en el chat y Claude Cowork al fusionar las que ambas tenían separadas hasta ahora.

El laboratorio de Inteligencia Artificial (IA) ha informado de Claude va a permitir más flexibilidad al usar Claude Cowork, ya que se podrá asignar una tarea a partir del conocimiento que el 'chatbot' tiene guardado de las conversaciones anteriores.

Esto significa que el usuario no necesitará repetir cierta información, ya que Claude retiene el contexto desde la memoria que ahora está unificada, como ha compartido en X (antes Twitter).

Esta novedad llega tras el lanzamiento de la extensión de Claude for Chrome, que ha permitido activar Cowork en el navegador de Google, por lo que ahora, todas las conversaciones en el lateral del navegador pasarán a formar parte de esa memoria unificada.

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Asimismo, Anthropic está dando a los usuarios más control sobre la memoria que guarda Claude. La información está organizar por temas, que pueden revisarse, editarse o eliminarse, ahora se incluye la opción incluir temas sensibles en la memoria.

De hecho, esta opción se puede activar desde la pantalla de bienvenida con las novedades de la memoria de Claude cuando se abre la 'app', o desde los ajustes de memoria en ajustes.

"Por defecto, Claude no guarda temas relacionados con temas personales o sensibles como la salud, raza, etnia, creencias religiosas, política o identidad de género y otras áreas similares", explica Anthropic en el anuncio publicado en su blog.

El laboratorio de IA señala que se enviará una notificación al usuario cada vez que Claude guarde un tema sensible, y que, para proteger la seguridad y la privacidad, hay algunos datos que nunca se guardarán en la memoria, como números de identificación, antecedentes penales, estado migratorio o cualquier cosa que viole la Política de Uso Aceptable (AUP) de Anthropic.

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La memoria está activada por defecto en las cuentas gratuitas, Pro y Max en la versión web, de escritorio y en las 'apps' para móviles. En las versiones de Team y Enterprise son los administradores los que controlan su disponibilidad.