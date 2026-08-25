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Varios muertos, incluidos niños, en tiroteo por disputa familiar en Montana, EE.UU.

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Washington, 25 ago (EFE).- Varias personas murieron, entre ellos niños, por un tiroteo en una vivienda del estado de Montana, noroeste de Estados Unidos, que luego fue incendiada en un incidente que las autoridades locales calificaron de disputa familiar.

El agresor murió por un disparo autoinflingido tras prender fuego a la casa en Billings, la mayor ciudad de ese territorio estadounidense, detalló la Policía en una rueda de prensa celebrada la noche anterior y recogida este martes en medios locales.

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El sheriff interino del condado de Yellowstone, Kent O’Donnell, informó que "varios adultos y varios menores" fallecieron en el tiroteo, ocurrido en la tarde del pasado domingo.

O’Donnell advirtió que aunque ya las víctimas han sido identificadas, de momento no divulgarán el número exacto de muertos, sus nombres o edades debido a que las pesquisas alrededor del incidente siguen en curso. Tampoco esclareció el posible motivo del tiroteo.

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"Debido al incendio y, obviamente, al agua utilizada para sofocarlo, la investigación de la escena del crimen y la recuperación de pruebas se verán ralentizadas. Por ello, pedimos paciencia mientras completamos esta investigación", agregó.

Los tiroteos masivos son una de las mayores problemas recurrentes a los que se enfrenta Estados Unidos y, según el conteo de Gun Violence Archive, en lo que va de año se han registrado 314 en todo el país. EFE

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