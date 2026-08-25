Temas del día de EFE News Latino del martes 25 de agosto

Guardar

GUERRA COMERCIAL

Washington/Toronto - Ante el recrudecimiento de la guerra comercial y política entre Canadá y EE.UU., el Gobierno canadiense planifica medidas económicas para contrarrestar los últimos aranceles del presidente Donald Trump, quien reiteró este martes sus ataques al primer ministro, Mark Carney, y sugirió cambiar el nombre del Lago Ontario por 'Lago de América'.

PUBLICIDAD

(foto)(video)

EEUU CUBA

Miami - Amnistía Internacional (AI) entrega 27.000 cartas escritas para el artista y expreso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara durante los cinco años que estuvo encarcelado en Cuba, de donde salió el pasado 18 de julio para viajar a Miami, en un evento en una galería de esa ciudad en el que hablará del arte como herramienta para el cambio social.

PUBLICIDAD

(foto)(video)

EEUU ELECCIONES

Miami - El candidato republicano a gobernador de Florida, Byron Donalds, realiza un anuncio en la Torre de la Libertad (Freedom Tower), emblemática para exiliados de Cuba, mientras intenta persuadir a los votantes latinos con su apoyo a la política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la región.

PUBLICIDAD

(foto)(video)

EEUU CINE

Los Ángeles - La argentina Maia Reficco y el español Fernando Lindez protagonizan 'The Last Sunrise', un romance de verano que encuentra en los paisajes de Mallorca algo más que un escenario y que aborda, entre historias de amor, enfermedad y pérdida, la necesidad de preservar la isla frente al turismo excesivo.

PUBLICIDAD

(foto)(video)

EEUU ESPACIO

Miami - Dos astronautas de la NASA realizan una caminata espacial de casi siete horas en la Estación Espacial Internacional (EEI) para realizar tareas de mantenimiento rutinario, incluidos los preparativos para la futura desorbitación del laboratorio espacial.

(foto)(video)

AGENDA INFORMATIVA

Washington.- EEUU ELECCIONES.- Carolina del Sur celebra una segunda vuelta de la primaria especial republicana para sustituir al fallecido senador Lindsey Graham en las elecciones de noviembre con la hermana de este, Darline Graham, como candidata, apoyada por el presidente Donald Trump.

PUBLICIDAD

EFE News Latino

(1)305 262 7575

Puede escribir a latinonews@efe.com y miami@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245