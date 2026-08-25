Irán habla de "logros diplomáticos de gran valor" en los últimos contactos con Pakistán, mediador con EEUU

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Las autoridades de Irán han señalado este martes que la visita realizada el lunes por una delegación de Pakistán, mediador en las conversaciones indirectas con Estados Unidos para intentar lograr un fin al conflicto en Oriente Próximo, se saldó con "logros diplomáticos de gran valor".

El viceportavoz de la Presidencia iraní, Mehdi Tabatabaei, ha indicado en un mensaje en redes sociales que la visita de la delegación paquistaní fue "muy fructífera" y ha agregado que "estuvo repleta de logros diplomáticos de gran valor". "Los resultados se revelarán pronto", ha dicho, sin más detalles al respecto.

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El mandatario iraní, Masud Pezeshkian, mantuvo el lunes un encuentro con el jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, al que trasladó su agradecimiento por los "esfuerzos constructivos de mediación" de Islamabad, además de incidir en la necesidad de "lograr los objetivos" fijados en el memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos.

Así, reclamó que Washington "cumpla con sus compromisos hacia Irán" y que "revise su tono y postura" a la hora de mantener relaciones con Teherán, al tiempo que reiteró que "el acoso y la intimidación solo complicarán" la situación, según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

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Pezeshkian sostuvo además que la materialización de una paz duradera en Oriente Próximo es "esencial" y puntualizó que las autoridades de Irán "están preparadas para cooperar e interactuar con los países musulmanes y vecinos en los campos económico, político y de seguridad".

Apenas unas horas antes, el ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, había apuntado a "progresos significativos" en las conversaciones con las autoridades de Irán de cara a relanzar el proceso diplomático con Estados Unidos para poner fin al conflicto.

La visita de Munir y Naqvi coincidió con el anuncio de Estados Unidos sobre una ofensiva comercial para cortar toda fuente de financiación de Irán, llegando a amenazar con sanciones a todos los países que mantengan lazos comerciales con el país asiático, incluyendo a China, para alcanzar un aislamiento total de la economía iraní.

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