Qatar tacha de "unilaterales" las sanciones de EEUU y reitera su apoyo a una salida negociada en Irán

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Las autoridades de Qatar han tachado este martes de "unilaterales" las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra Irán, en el marco de una nueva fase en el conflicto, reiterando que, por contra, Doha apoya una salida negociada a la crisis.

En rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari, país que ha ejercido de mediador junto a Pakistán o Turquía en la crisis abierta en la región del Golfo, ha incidido en que las sanciones estadounidenses son "unilaterales" por lo que Doha sigue apoyando los esfuerzos de mediación para resolver la crisis mediante el diálogo.

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La situación en el estrecho de Ormuz, escenario de disputa entre Washington y Teherán, ha indicado que el paso debe volver a su situación previa a la crisis y restaurarse la libre navegación, asunto que Doha viene exigiendo a Irán.

Respecto a la posible implicación regional de la guerra, tras los ataques de Irán a objetivos militares situados en países de la zona, Al Ansari ha recalcado que existe total coordinación entre los estados del Golfo para gestionar posibles escenarios de escalada militar, incidiendo en que rechazará los intentos de convertir el conflicto en una guerra regional.

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