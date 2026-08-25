Miércoles 26 de agosto de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 25 ago (EFE).-

Neuhardenberg (Alemania).- El canciller alemán, Friedrich Merz, informa de los resultados de la tradicional reunión de verano del Gobierno de coalición antes del inicio del nuevo curso político, en la que los conservadores y socialdemócratas han analizado retos como el tibio crecimiento y la falta de competitividad, en un momento de descontento generalizado de los germanos con el Ejecutivo y antes de tres elecciones clave en el este del país.(Vídeo) (Foto)

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV preside la tradicional audiencia general en el Vaticano.

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Pekín.- Los Juegos Mundiales de Robots Humanoides de Pekín celebran sus principales finales y la ceremonia de clausura, una jornada que permitirá evaluar la evolución de las máquinas respecto a la primera edición, celebrada en 2025.

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La Paz.- Sectores afines al expresidente de Bolivia Evo Morales se reúnen en el centro del país para definir medidas de presión contra el incremento del precio del diésel para grandes consumidores y en defensa de su líder antes las órdenes de captura que pesan contra el exgobernante, pese a que sigue vigente el estado de excepción.

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Ciudad de Guatemala.- El director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Harris Whitbeck, asegura que los turistas extranjeros que llegan al país centroamericano están registrando estadías más prolongadas e incrementando su gasto diario en los distintos destinos que visitan.

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Miami (EEUU).- El costo de la vida en Miami supera por primera vez al de Nueva York ante el aumento de los precios de la vivienda y los alimentos, revelan datos de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA), un fenómeno que se ha agudizado en medio de la mudanza de los multimillonarios a esta ciudad del sur de Florida.

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Lima.- Presentación de los resultados de las recientes investigaciones arqueológicas realizadas en Vichama, ciudad de la civilización Caral, la más antigua de América, que se desarrolló al norte de Lima hace unos 5.000 años.

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San Juan de Luz.- La obra de Manuel de Falla, de cuyo nacimiento se cumplen 150 años, protagoniza el Festival Ravel de la localidad vascofrancesa de San Juan de Luz, que este año explora los vínculos musicales entre Francia y España.

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Los Ángeles (EE.UU.).- 'Coyote vs. Acme', la película que convierte las eternas desventuras de Wile E. Coyote en una batalla legal contra la poderosa corporación Acme, llegará finalmente a los cines después de vivir una odisea similar detrás de cámaras. "Hicimos una película sobre un desvalido y la película se convirtió en una desvalida", dice a EFE su director, Dave Green.

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Lima.- El comité ejecutivo de Panam Sports, la organización deportiva panamericana, hace una visita a las sedes que acogerán los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

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epp/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

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