México descarta "riesgo inminente" en Mexicali tras alerta de EEUU por "posible amenaza"

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(Actualiza con información del Gabinete de Seguridad)

Ciudad de México, 25 ago (EFE).- El Gobierno de México aseguró este martes que no ha identificado un riesgo "específico o inminente" para la población de Mexicali (Baja California, norte), aunque reforzó la vigilancia y el patrullaje tras la alerta emitida por Estados Unidos ante una "posible amenaza" en esta ciudad fronteriza.

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El Gabinete de Seguridad informó en una tarjeta informativa que las autoridades mexicanas mantienen comunicación con sus contrapartes estadounidenses para verificar y atender cualquier indicio relacionado con la advertencia.

"Las autoridades no han identificado elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población", señaló el organismo.

Como medida preventiva, autoridades federales, estatales y municipales reforzaron el patrullaje y la vigilancia en puntos estratégicos de Mexicali, mientras el Gobierno aseguró que dispone de personal y áreas especializadas de inteligencia e investigación para responder ante cualquier eventualidad.

Horas antes, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, había descartado también una situación de crisis y explicado que la advertencia surgió por información sobre la posible presencia de un grupo delictivo.

"Hubo una alerta de la posibilidad de un grupo delictivo ahí. No estaba asegurada y, pues, con información de sus propias agencias la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta", señaló durante su conferencia de prensa matutina.

"No hay algún tema en específico de crisis", insistió.

Estados Unidos suspendió este martes sus actividades gubernamentales y los viajes de su personal a Mexicali, capital de Baja California y fronteriza con Calexico (EE.UU.), debido a información sobre una "posible amenaza", cuya naturaleza no detalló.

"Debido a información sobre amenazas, las actividades del Gobierno de los EE.UU. en Mexicali, así como los viajes a dicha ciudad, han sido suspendidos este 25 de agosto", indicó la alerta difundida por el Consulado General estadounidense en Tijuana.

Washington pidió además a sus ciudadanos evitar edificios gubernamentales, buscar refugio en caso de algún incidente y seguir las indicaciones de las autoridades mexicanas.

Medios locales vincularon la alerta con versiones sobre posibles ataques del grupo criminal conocido como 'Los Rusos' contra instalaciones policiales y de la Fiscalía General de la República, una información que las autoridades mexicanas no han confirmado.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, también informó del refuerzo de los operativos de seguridad, mientras el Gabinete pidió a la población mantener la calma y evitar difundir información no confirmada. EFE