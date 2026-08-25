La UE "toma nota" de los resultados en Kazajistán pese al "pluralismo limitado" y las irregularidades

07/05/2026 Bandera UE POLITICA ESPAÑA EUROPA CANTABRIA GOBIERNO - UE

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La Unión Europea ha tomado nota este martes de los resultados preliminares de las elecciones parlamentarias celebradas el pasado 23 de agosto en Kazajistán, marcadas por la victoria del partido gubernamental kazajo Adilet (Justicia) del presidente Kasim Yomart Tokayev, y de las condiciones de "pluralismo político y mediático limitado".

Así lo ha aseverado el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en un comunicado, en el que detalla que la UE "toma nota" de los resultados preliminares de los comicios, celebrados después de la reforma del sistema político kazajo que culminó con la aprobación de una nueva Constitución en referéndum en marzo y la introducción de un Parlamento unicameral, denominado Kurultai.

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"La UE toma nota de las conclusiones preliminares de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que subrayan que las elecciones se celebraron en condiciones de pluralismo político y mediático limitado y con un marco legal no alineado con las normas internacionales para elecciones democráticas", ha afirmado en su escrito.

También se ha hecho eco de las irregularidades de procedimiento denunciadas por la OSCE durante la jornada electoral, entre ellas las relativas al recuento de votos y las diferencias entre la actividad de los votantes observada y la participación comunicada.

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No obstante, la Unión ha reconocido "los esfuerzos" realizados por las autoridades kazajas para organizar estas elecciones "de manera bien preparada y ordenada, pese al escaso margen de tiempo entre la convocatoria de los comicios y su organización", y ha celebrado la participación de los partidos políticos y de la ciudadanía en el proceso electoral.

El bloque comunitario ha animado "firmemente" a Kazajistán a proseguir "su labor en materia de reformas democráticas", y ha reafirmado su compromiso de "apoyar la agenda de reformas" del país, incluso en los ámbitos de los Derechos Humanos, el Estado de derecho y la gobernanza democrática.

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"Estamos dispuestos a continuar nuestra cooperación con Kazajistán para seguir reforzando nuestra asociación estratégica, basada en valores compartidos y respeto mutuo", concluye el comunicado.

BUENA PREPARACIÓN TÉCNICA, PERO CON PLURALISMO INSUFICIENTE

El partido Adilet (Justicia) del presidente Kasim Yomart Tokayev se hizo este lunes con la victoria en las elecciones parlamentarias celebradas en el país tras obtener el 71,17% de los votos, según los resultados preliminares difundidos por la Comisión Electoral Central del país asiático.

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Tokayev ha aplaudido los resultados, que lo colocan en la senda para consolidar su poder. En un discurso ofrecido tras conocer los primeros resultados preliminares, el mandatario dio las gracias a la población y ha destacado la "madurez civil" de los kazajos en esta jornada.

A pesar de sus palabras, la OSCE ha alertado de que a si bien las elecciones han contado con una "buena preparación técnica", se han realizado en un ambiente en el que existe una "falta de pluralismo político".