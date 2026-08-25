Ayuntamiento defiende que pruebas de F3 son "imprescindibles" para homologar Madring

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El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha defendido este martes que las pruebas de Fórmula 3 realizadas en Madring, amparadas por la licencia municipal, son "imprescindibles" para que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) pueda homologar el circuito antes del Gran Premio de España de Fórmula 1, previsto del 11 al 13 de septiembre.

En declaraciones a los medios desde la Villa de San Miguel, Carabante ha explicado que estas pruebas técnicas en condiciones reales desarrolladas durante el lunes y el martes en el entorno de Ifema Madrid están autorizadas para superar los límites sonoros y cuentan, además de la licencia autorizada por el Consistorio, con una autorización de la Dirección General de Sostenibilidad relativa a los niveles de ruido.

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"Estas pruebas están amparadas por la licencia que hemos otorgado. Se trata de pruebas con un carácter netamente técnico, a los únicos efectos de validar y homologar el circuito", ha señalado el delegado al ser preguntado por el ruido percibido en la zona.

A este respecto, la Plataforma Stop Fórmula 1 Madrid ha alertado en un comunicado de los niveles "escandalosos" de ruido durante las pruebas de F3, que han alcanzado una media de 102,7 decibelios ponderados A (dBA), con máximos de 107,7 y picos de 109,1 dBA, según sus propias mediciones.

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LA F3 HACE MÁS RUIDO QUE LA F1

Al hilo, Carabante ha afirmado que las comprobaciones acústicas se están efectuando en el escenario más desfavorable de los previstos porque, según ha explicado, los vehículos de Fórmula 3 hacen más ruido que los de Fórmula 1.

"Las condiciones acústicas se están comprobando con la peor posibilidad que se va a producir. Como bien saben, el mayor ruido se produce en la Fórmula 3, no en la Fórmula 1", ha indicado.

Asimismo, ha subrayado que alrededor de 30 vehículos están participando en estos ensayos, lo que permite someter al circuito y a su entorno a las condiciones acústicas más exigentes.

"El fin de semana del 13 habrá menos ruido del que se está produciendo ayer y hoy", ha sostenido Carabante, quien ha reiterado que los test están amparados por la licencia municipal y por la autorización de la Dirección General de Sostenibilidad.

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