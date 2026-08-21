Finlandia convoca al embajador ruso tras investigar presunta violación de su espacio aéreo

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Helsinki, 21 ago (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Finlandia informó este viernes de que ha convocado al embajador de Rusia en el país, Pavel Kuznetsov, para pedirle explicaciones por la presunta violación del espacio aéreo finlandés por parte de un avión militar ruso la pasada noche.

"El Ministerio de Exteriores de Finlandia ha convocado hoy al embajador de Rusia y le ha solicitado una explicación sobre una supuesta violación del espacio aéreo", señaló el ministerio en la red social X.

La Guardia de Fronteras de Finlandia investiga la presunta incursión de un avión de reconocimiento ruso IL-20 que habría ocurrido en la noche del jueves en el sur del país nórdico.

Según un comunicado de la agencia fronteriza, el incidente se produjo al sur de la isla de Utö, en el golfo de Finlandia, cuando el avión militar ruso se internó unas 4,7 millas náuticas (8,7 kilómetros) en el espacio aéreo finlandés durante aproximadamente tres minutos.

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"La Guardia de Fronteras ha iniciado una investigación preliminar sobre la presunta violación de la soberanía territorial e informará de los resultados de la misma una vez que esta haya concluido", señaló el organismo en el comunicado.

"Nos tomamos muy en serio cada posible violación de nuestro espacio aéreo. La investigación está en marcha", afirmó por su parte el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen.

En los últimos años se han producido varios incidentes similares, tanto en Finlandia como en otros países de la región báltica, aunque en el caso de Finlandia han ocurrido con mayor frecuencia desde que la nación nórdica ingresó en la OTAN en 2023.

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La última incursión de un avión militar ruso en el espacio aéreo finlandés tuvo lugar en mayo pasado frente a la costa de Porkkala, a unos 35 kilómetros al oeste de Helsinki.

No obstante, las autoridades finlandesas sospechan que en aquella ocasión la violación de su soberanía territorial no fue intencionada, sino que se debió a que la aeronave rusa intentaba eludir una tormenta eléctrica en el golfo de Finlandia.

Los dos precedentes anteriores tuvieron lugar en mayo y junio de 2025, cuando un total de tres aviones militares rusos se adentraron en el espacio aéreo finlandés próximo a la ciudad costera de Porvoo, a unos 50 kilómetros al este de Helsinki.

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En aquella ocasión, el Ministerio de Exteriores de Finlandia también convocó al embajador ruso en Helsinki para pedirle explicaciones sobre los incidentes. EFE