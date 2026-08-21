Detienen en Rusia a político crítico y candidato a diputado por el Partido Comunista

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Moscú, 21 ago (EFE).- La Policía rusa detuvo hoy en la ciudad de Sarátov a Nikolái Bondarenko, un popular político crítico con las autoridades y candidato a diputado en las elecciones legislativas de septiembre por el Partido Comunista.

La detención de Bondarenko, cuyo canal en YouTube cuenta con cerca de dos millones de seguidores, fue anunciada en las redes sociales del político.

Se le acusa de exhibir símbolos extremistas, una infracción que le inhabilita automáticamente para presentarse a elecciones.

“Fui detenido por diez agentes de policía y llevado a la fuerza ante el tribunal", declaró el propio Bondarenko al diario Védomosti.

El Partido Comunista informó que actualmente se están esclareciendo los motivos y las circunstancias del incidente.

Bondarenko ejerce como diputado en la Duma Regional de Sarátov desde 2017 y es actualmente candidato del Partido Comunista a la Duma Estatal en las elecciones del 20 de septiembre.

Según informaciones preliminares, la detención del político, que se hizo famoso por no escatimar criticas para decisiones impopulares de las autoridades, podría estar relacionada con la publicación en 2024 de una imagen del fallecido líder opositor ruso, Alexéi Navalni, declarado extremista.

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A la vez, fuentes próximas a Bondarenko aseguran que él no ha publicado esa imagen y se trata de una provocación.

La detención del comunista llega poco después de que las autoridades excluyeran de la carrera electoral al partido opositor Yábloko, crítico con la guerra en Ucrania y comenzaran una campaña contra los miembros de la formación que aún pueden participar en los comicios.

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A la vez, en Yábloko aseguraron esta semana que pese a las presiones, se ha triplicado el interés de militantes potenciales de la formación, que ha recibido miles de solicitudes de rusos que desean sumarse a sus filas. EFE