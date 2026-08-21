Colonos israelíes matan a tiros a un palestino durante una incursión en el sur de Cisjordania

Guardar

Colonos israelíes ha matado este viernes a un joven palestino de 17 años durante un nuevo asalto contra una localidad de Cisjordania, el último episodio en el repunte que comenzó hace unas semanas de la ola de violencia colonial contra las poblaciones del territorio ocupado.

El Ministerio de Salud palestino ha identificado al joven como Karim Sand Shalalda, que recibió un disparo en el pecho efectuado por un colono en la zona rural de Khirbet Hamroush, a las afueras de la localidad de Sair. También resultó herido a tiros otro palestino, un hombre de 70 años. Además, los colonos prendieron fuego a un domicilio, según recoge la agencia oficial de noticias palestina WAFA.

PUBLICIDAD

La versión del Ejército israelí coincide en que los colonos protagonizaron una "marcha no autorizada" en la zona y esgrime que los palestinos arrojaron piedras a los colonos. En ese momento, un "coordinador de seguridad civil" abrió fuego en la zona.

El Ejército ha constatado "palestinos heridos", reprochado los "paseos sin autorización de los colonos" y abierto una investigación al respecto.