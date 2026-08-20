El Kremlin asegura que recibirá a los mediadores de EE.UU. y el Vaticano para Ucrania

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Moscú, 20 ago (EFE).- El Kremlin aseguró este jueves que recibirá a todos los mediadores internacionales que busquen una solución política a la guerra en Ucrania, ya sean los estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, que todavía no tienen una fecha de visita, o el arzobispo Paul Richard Gallagher, el jefe de la diplomacia del Vaticano, que viajará a Moscú la próxima semana.

"Valoramos altamente los esfuerzos de todos los países que expresan el deseo sincero de apoyar el proceso de solución al conflicto. Son pocos países, pero eso hace más importantes y valiosos sus esfuerzos", aseveró en su rueda de prensa telefónica el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

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Según el representante del Kremlin, que reapareció tras una ausencia de tres semanas, todavía se desconoce la fecha de la visita de Witkoff y Kushner a Rusia.

"Pero ellos siempre son bienvenidos en Moscú, siempre son interlocutores bienvenidos para sus homólogos rusos, con los que se mantienen en contacto permanente, y para el presidente (ruso, Vladímir) Putin", sostuvo.

Añadió que en estos momentos los mediadores estadounidenses "trabajan en otras direcciones de la política exterior de EE.UU.".

También comentó la pronta llegada del secretario de Exteriores del Vaticano, Gallagher, que visitará la capital rusa del 25 al 28 próximos.

"No voy a adelantarme a los acontecimientos de la próxima semana. En estos momentos no está prevista una reunión con el presidente, pero naturalmente habrá contactos", dijo.

Preguntado sobre la tendencia al cansancio de Occidente respecto al conflicto en Ucrania, señaló que "sin lugar a dudas existe".

"No es necesario exagerarla, porque en Europa todavía hay un grupo de países que incrementan su implicación en esta guerra, su implicación directa, tecnológica, técnica, y otras", señaló.

En particular, citó al Reino Unido, que en días recientes reconoció que había suministrado a Ucrania drones de largo alcance utilizados contra la infraestructura crítica rusa, ante lo cual Moscú alertó que habría consecuencias.

Indicó que "estos países hacen todo para frenar este hartazgo, por no permitir que este hartazgo crezca, alentando por todos los medios posibles a los países europeos a continuar esta guerra".

"En estos momentos debido a la postura del régimen de Kiev, no hay motivos para el optimismo respecto a un arreglo pacífico. La dinámica en el frente es bien conocida. Sobre ella ha hablado en varias ocasiones el jefe de Estado, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas (Putin). La operación militar especial continúa", apuntó.

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Peskov también aprovechó para comentar las declaraciones recientes del exministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fédorov, quien desafió directamente al presidente Volodímir Zelenski y pidió elecciones pese a la guerra con Rusia.

"El régimen de Kiev y este ámbito cuasi político que lo rodea son bastante heterogéneos. Vemos que muchos tratan, como es natural, de pescar en río revuelto; algunos intentan invocar la democracia y las normas democráticas, mientras que otros ni siquiera lo intentan", estimó.

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Recalcó que "de jure, la situación es exactamente como el presidente Putin ha afirmado repetidamente", en referencia a que Zelenski se mantiene en el poder de modo ilegal -según Rusia- tras el fin de su mandato presidencial, que concluyó en mayo de 2024. EFE