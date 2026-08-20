Cali intenta retomar sus actividades mientras reconstruye sus calles y enfrenta el duelo

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Mario Baos

Cali (Colombia), 20 ago (EFE).- Diez días después del terremoto, Cali intenta recuperar el pulso. Los comercios comienzan a abrir, los restaurantes vuelven a recibir clientes y en las calles se asoma la rutina, aunque persisten el silencio, los edificios acordonados y el dolor de quienes perdieron sus seres queridos, viviendas y negocios.

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La ciudad quiere volver a moverse, pero lo hace con cautela. En algunos sectores, los comerciantes ofrecen nuevos menús, reorganizan sus locales o levantan las persianas como una señal de reactivación frente a una emergencia que dejó más de un centenar de muertos en Cali y alteró la vida económica de miles de familias.

Janeth Rodríguez, propietaria desde hace más de 35 años de un negocio familiar de fotocopias, impresiones y papelería, es una de los miles de afectados que perdió todo en los eternos segundos que duró el sismo del 10 de agosto.

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"Nos vimos muy afectados, en toda la magnitud. Esto es un negocio familiar (...) y el edificio se vio bastante afectado, llevamos todo este tiempo sin generar una ganancia", cuenta a EFE Rodríguez, cuyo establecimiento tuvo que ser desalojado por los daños estructurales del inmueble.

La mujer indicó que ahora deben guardar todo en una bodega y volver a empezar.

"Tuvimos pérdidas en equipos, máquinas, mercancía. Estamos con el corazón partido, pero felices porque tenemos vida. Son emociones encontradas", relata.

La Línea de Afectación Empresarial, mecanismo habilitado por la Cámara de Comercio de Cali, en articulación con Confecámaras y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, registra 1.312 empresas damnificadas en Cali, de las cuales 143 están clasificadas como críticas y 414 que no están operando.

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"Queremos volver a ver nuestra ciudad dinámica. No nos podemos parar, aunque el luto nos esté matando por dentro", asegura a EFE Alejandra Álvarez, comerciante que resume el sentimiento de quienes han decidido regresar a sus trabajos y comercios mientras continúan procesando las pérdidas.

Según la Alcaldía de Cali, capital del Valle del Cauca, ya se trabaja en la siguiente fase de la emergencia: la recuperación y reconstrucción, que podría costar hasta 10 billones de pesos (unos 3.258 millones de dólares).

Es por eso que el alcalde Alejandro Eder puso en marcha una mesa de coordinación con las 22 aseguradoras que operan en la ciudad, la tercera de Colombia y principal del suroeste, para acelerar la evaluación de las edificaciones afectadas y determinar cuáles deberán ser recuperadas, intervenidas o demolidas.

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"Hay familias que ahí tienen su patrimonio, su inversión, sus memorias, sus recuerdos familiares. Todo esto debe hacerse de la manera más digna y más humana posible", afirmó Eder.

La reconstrucción también incluye los servicios públicos. Empresas Municipales de Cali (Emcali) habilitó mecanismos para atender a las familias cuyos inmuebles resultaron afectados.

En los predios con colapso estructural se hace la clausura de los servicios y, en los inmuebles que pueden ser recuperados pero no son habitables temporalmente, los usuarios pueden solicitar la suspensión provisional.

"Esta fase de reconstrucción es una oportunidad para modernizar la infraestructura y preparar a Cali y al Valle del Cauca para el futuro", señala a EFE el gerente de Emcali, Roger Mina, quien destaca proyectos como la modernización del alumbrado público y el parque solar de Mulaló.

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La ciudad también ha buscado apoyo internacional. Naciones Unidas acompaña la atención a las familias damnificadas mediante agencias como ACNUR, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Esta última apoya el censo de afectados, que ya registra 15.000 familias, unas 80.000 personas.

La coordinadora residente y humanitaria de Naciones Unidas en Colombia, María José Torres, resumió el desafío bajo el concepto de "build back better", es decir, "reconstruir mejor de lo que estaba antes".

Mientras los expertos revisan edificios, las aseguradoras evalúan daños y las autoridades buscan recursos, Cali intenta recuperar algo que no aparece en ningún censo: su ritmo.

"Nos vamos a levantar, de esta nos vamos a parar", insistió Álvarez mientras organizaba la mercancía de su negocio.

Finalmente, las autoridades buscan que la fase de reconstrucción de Cali no sea solamente levantar lo que se fue al suelo por el terremoto. También esperan conseguir que sus habitantes vuelvan a sentirse seguros y que la ciudad recupere aquello que sus ciudadanos más extrañan: volver a verla llena de viva. EFE

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(foto)(video)