Autorizan cremar a las tres colombianas que murieron en el accidente de helicóptero en Río

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Río de Janeiro, 20 ago (EFE).- La Justicia de Brasil autorizó este jueves la cremación de los restos de las tres turistas colombianas que murieron hace doce días en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, tras la demorada conclusión de sus respectivas necropsias, informaron fuentes judiciales.

La autorización fue concedida por el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, luego de que el Instituto de Medicina Legal entregara los informes de la necropsia al juez responsable por el caso y de que la Fiscalía manifestara su acuerdo, informó el tribunal.

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La decisión permite que los familiares de las víctimas, que pedían agilidad en los trámites y una investigación exhaustiva, finalmente realicen la cremación de las tres mujeres y regresen a su país.

Las víctimas, todas de la misma familia, fueron identificadas como Lida Rocío Cubillos Cárdenas, de 59 años; su hija, Wendy Yolani Marique Cubillos, de 37, y su nieta, Dayan Sofía Murillo Manrique, de 17 y una reconocida creadora de contenido e influenciadora digital.

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Las tres, junto con el piloto de la aeronave, murieron el 8 de agosto pasado cuando el helicóptero que habían contratado para hacer un vuelo panorámico y ver de cerca el Cristo Redentor, en el cerro del Corcovado, cayera por razones aún desconocidas en una región boscosa conocida como Vista Chinesa.

El tribunal explicó en un comunicado que la autorización demoró debido a que la legislación exige una autorización judicial para la cremación de las víctimas de un accidente y ante las dificultades para su identificación.

Los peritos necesitaron realizar exámenes odontológicos y antropológicos para identificar a las tres turistas debido a que, por tratarse de extranjeras, en Brasil no hay una base de datos que permita la verificación de las huellas dactilares.

El pasado martes, diez días después del accidente, la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) anunció la suspensión de los vuelos turísticos en helicóptero ofrecidos por cuatro empresas en Río tras tres accidentes en ocho meses, incluyendo el sufrido por las colombianas.

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El órgano regulador explicó que las cuatro empresas suspendidas estaban autorizadas a funcionar y contaban con toda la documentación actualizada, pero que en una inspección se identificaron indicios de irregularidades, como la reducción de los tiempos de vuelo reportados.

"Había aeronaves (de las empresas sancionadas) que volaban 30 minutos por día y les reportaban 10 minutos de vuelo, con lo que se ahorraban en el mantenimiento, que tiene que ser hecho periódicamente por tiempo de vuelo", afirmó Tiago Faierstein, director de la Anac, en una rueda de prensa.

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Los tres accidentes provocaron la caída de cuatro helicópteros que ofrecían vuelos panorámicos en Río de Janeiro en los últimos ocho meses, causando trece muertos en total.

Según los datos de la Anac, hasta el pasado lunes Río de Janeiro contaba con doce empresas autorizadas a ofrecer vuelos panorámicos, que operaban 46 helicópteros. EFE