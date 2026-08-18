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Noboa y Xi alcanzan en Pekín siete acuerdos de colaboración en comercio, comunicaciones e industria

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Las gobiernos de Ecuador y China han firmado este martes un total de siete acuerdos de cooperación en gestión de riesgos, transformación digital y comercio, entre otros ámbitos, en un encuentro en Pekín entre los presidentes Daniel Noboa y Xi Jinping.

La Presidencia ecuatoriana ha destacado en un comunicado que estos acuerdos, entre los que destaca la digitalización aplicada a la agricultura, el sector sanitario y las manufacturas, "fortalecen la cooperación y trabajo conjunto" de los dos países.

Los dos ejecutivos han acordado también una "mayor coordinación y aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio", así como colaborar en el desarrollo de la "industria verde" y la eficiencia energética y establecer "oportunidades de intercambio y aprendizaje mutuo".

Los acuerdos de Noboa y Xi, quien ha recibido a su homólogo ecuatoriano en el Gran Palacio del Pueblo, incluyen asimismo unos "fondos no reembolsables para equipamientos médicos, reactivación productiva y vehículos policiales", de acuerdo a la nota de la Presidencia ecuatoriana.

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La visita de Noboa al gigante asiático, la segunda como mandatario de Ecuador, contempla además una reunión con el primer ministro chino, Li Qiang, y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji.

Además, el presidente ecuatoriano y su equipo, integrado por el ministro de Exteriores, Roberto Kury, tiene previsto continuar su gira por el continente viajando a Singapur y Vietnam.

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