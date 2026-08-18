Medvedev pierde la calma y el partido ante Nakashima en Cincinnati

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Chicago (EE.UU.), 18 ago (EFE).- El ruso Daniil Medvedev, número siete del mundo, cayó este martes ante el estadounidense Brandon Nakashima por 6-7(3), 7-6(4) y 6-1 y se despidió en tercera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati en un partido en el que perdió la calma y fue amonestado por romper una pantalla LED de una patada.

Medvedev remontó un 2-5 adverso en el primer set y se lo llevó 7-4 en el desempate ante un Nakashima que desaprovechó cuatro oportunidades para llevarse el parcial, tres al resto y una con el saque.

El estadounidense, que disputó la final del Masters 1.000 de Montreal el pasado jueves, luchó en la segunda manga y consiguió forzar el tercer set en un tenso desempate que terminó 7-4.

Medvedev perdió la calma con 4-2 a favor de Nakashima y enseguida, de una patada, rompió una de las pantallas LED situadas al fondo de la pista, algo que provocó una infracción en el código de conducta.

Anteriormente, había golpeado esas mismas pantallas con su raqueta.

El ruso no consiguió recuperar la concentración y entregó dos veces el servicio en el tercer set ante un Nakashima que blindó un valioso pase de ronda.

El rival del estadounidense en octavos será el portugués Nuno Borges, que dio la sorpresa ante el ruso Andrey Rublev (6-3 y 6-4).

En el circuito femenino, Coco Gauff, número cuatro del mundo, triunfó por 6-1 y 7-6(3) ante su compatriota Ann Li y se citó con una entre la checa Marie Bouzkova y la estadounidense Iva Jovic. EFE