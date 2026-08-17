Netanyahu acuerda con la Junta de Paz crear un grupo de trabajo para el desarme de Hamás

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Jerusalén, 17 ago (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció en un comunicado de su oficina que ha acordado con la Junta de Paz, el órgano que supervisa la tregua en Gaza, la creación de un grupo de trabajo conjunto para el desarme del grupo islamista palestino Hamás en Gaza.

"El primer ministro y la Junta de Paz mantuvieron conversaciones profundas y constructivas", recoge el comunicado. "Se acordó crear dos grupos de trabajo, uno sobre el desarme y la desmilitarización de Gaza, que tanto Israel como la Junta de Paz están decididos a que se lleve a cabo con celeridad y se complete antes de que se inicie cualquier proceso de reconstrucción en Gaza".

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El anuncio se produce más de una hora después de que concluyera el encuentro en Jerusalén entre Netanyahu; Jared Kushner, yerno y asesor del presidente de EE.UU., Donald Trump; y el representante de la Junta de Paz, Nickolay Mladenov.

"Un segundo grupo de trabajo se centrará en el saneamiento, el agua potable y otras cuestiones de salud pública para la población de Gaza, que también afectan a la población de Israel", concluye el comunicado de la oficina del mandatario israelí.

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Netanyahu aún no ha aludido a Kushner, que llegó a Israel el domingo por la noche tras reunirse con los líderes de Hamás en Egipto, en sus declaraciones públicas.

La reunión en la Oficina de Netanyahu, en Jerusalén, comenzó sobre las 11:00 hora local (8:00 GMT) y se extendió durante tres horas, según el diario israelí Haaretz. Al encuentro también acudieron el exprimer ministro británico Tony Blair y el embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee.

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Netanyahu y Kushner concluyeron en las negociaciones que Israel podrá continuar lanzando ataques "de precisión" en Gaza por ahora, informa Haaretz.

El domingo, Kushner mantuvo un encuentro en Egipto con una delegación de Hamás encabezada por su líder, Jalil al Haya, al que también acudió Mladenov. Una fuente de la seguridad egipcia aseguró a EFE que Al Haya reafirmó el compromiso de su organización para completar el plan de 15 puntos para implementar el acuerdo de alto el fuego en Gaza.

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La oficina de Netanyahu aún no se ha pronunciado, tras las conversaciones con Kushner y Mladenov hoy, sobre la posición del mandatario israelí, que rechazó dicha hoja de ruta en un anuncio el 9 de agosto.

Desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza, Israel ha matado a más de 1.265 personas en la Franja, según el Ministerio de Sanidad del enclave. Hamás, por su parte, no ha lanzado ningún ataque significativo a territorio israelí.

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Pese a que, debido a la presión estadounidense, Israel redujo sus ataques durante casi una semana en Gaza hasta el mínimo, el pasado miércoles retomó los ataques selectivos contra objetivos en el enclave argumentando que constituyen "amenazas inmediatas" para sus tropas. EFE