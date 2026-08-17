La FIFA despide a su director de operaciones, Kevin Lamour, por sus críticas a Infantino

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El director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour, ha sido destituido este lunes de su cargo semanas después de afirmar que el presidente Gianni Infantino había "engañado" a la dirección del organismo con su polémico plan para vender participaciones del Mundial a inversores privados.

El plan del dirigente suizo fue rechazado por tres confederaciones continentales, entre ellas la UEFA, que incluso amenazó con boicotear todas las competiciones de la FIFA si seguía adelante, antes de que fuera retirado.

En los primeros compases de la crisis, Lamour declaró a Associated Press que la dirección de la FIFA había sido "engañada" por Infantino, quien sigue sometido a una presión extrema después de que tres presidentes de confederaciones le acusaran de "engaño" en una carta abierta publicada la semana pasada.

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"La FIFA puede confirmar que la relación laboral entre la FIFA y Kevin Lamour, en su calidad de director de operaciones de la FIFA, ha finalizado el 17 de agosto de 2026. La FIFA agradece a Kevin sus dos años de servicio y le desea mucha suerte para el futuro. No se harán más comentarios al respecto", declaró un portavoz de la FIFA.

Según ha podido saber Press Association, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, comunicó al personal la salida de Lamour mediante un correo electrónico, en el que se elogiaron su labor y su papel en la mejora de las relaciones con diversas partes interesadas del mundo del fútbol. La marcha de Lamour se produjo el mismo día en que Infantino perdió el apoyo de la Federación Escocesa de Fútbol.

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La presión sobre Infantino sigue aumentando y la intención de la carta abierta que acusó al presidente de la FIFA de engaño la semana pasada era darle la oportunidad de dimitir. Si Infantino se niega a dimitir, una opción para sus oponentes podría ser encontrar un candidato dispuesto a presentarse contra él en el Congreso del año que viene.