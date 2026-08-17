Finaliza el plazo para presentarse a las elecciones locales de noviembre en Ecuador

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Quito, 17 ago (EFE).- El plazo para inscribir candidaturas para las elecciones locales de Ecuador, previstas para el próximo 29 de noviembre, finalizó este lunes a las 18:00 hora local (23:00 GMT), tras un proceso marcado por la suspensión de Revolución Ciudadana (RC), el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

"El proceso se desarrolló únicamente de forma virtual y se implementaron 117 mesas de asistencia técnica en las 24 delegaciones provinciales electorales", señaló el Consejo Nacional Electoral (CNE) en un comunicado.

Aunque todavía no se dispone de los datos definitivos tras el cierre del plazo de inscripción, hasta las 16:10 hora local (21:10 GMT) del domingo el CNE había registrado 15.489 candidatos principales y 14.444 suplentes, lo que elevaba a 29.933 el total de candidaturas presentadas.

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La mayor cantidad correspondía a las juntas parroquiales rurales con 10.246 candidatos principales, mientras que para las alcaldías se habían inscrito 943 aspirantes.

Entre las candidaturas más destacadas está la de Luisa González, excandidata presidencial del correísmo, quien buscará la Prefectura de Manabí auspiciada por Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena, ante la imposibilidad de presentarse bajo las siglas de RC.

Revolución Ciudadana permanece suspendida durante nueve meses por decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por lo que sus dirigentes han buscado el respaldo de otras organizaciones para participar en los comicios.

El correísmo ha denunciado vulneraciones de sus derechos de participación política y sostiene que el adelanto de las elecciones, inicialmente previstas para el 14 de febrero de 2027, busca impedir que sus candidatos lleguen a las papeletas.

El CNE decidió en marzo adelantar los comicios al 29 de noviembre de este año por temor a los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Otra de las candidaturas que ha marcado el proceso es la de Fiorella Icaza, esposa del encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien formalizó la semana pasada su inscripción para suceder a su marido en la Alcaldía de la ciudad portuaria, con el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE).

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Alvarez, uno de los principales opositores al presidente Daniel Noboa, llegó a la Alcaldía de Guayaquil con el apoyo de Revolución Ciudadana y actualmente está en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa del mandatario.

El alcalde afronta investigaciones por presunto lavado de dinero y por supuesta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.

Por su parte, el actual alcalde de la capital, Pabel Muñoz, también presentó su candidatura a la alcaldía de Quito con la intención de mantenerse en el cargo otra legislatura.

"Concluida esta etapa, corresponde a las 24 Juntas Provinciales Electorales verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa electoral y continuar con el procedimiento de calificación e inscripción", concluyó el CNE. EFE