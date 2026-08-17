El Supremo autoriza a Bolsonaro a salir de prisión domiciliaria para ir al dentista

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São Paulo, 17 ago (EFE).- La Corte Suprema de Brasil autorizó al expresidente Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado, a salir temporalmente de prisión domiciliaria para ir al dentista, informaron este lunes fuentes oficiales.

El juez Alexandre de Moraes, responsable del caso, determinó que la fecha y el horario de la consulta deberán mantenerse bajo secreto "por motivos de seguridad", según el fallo al que tuvo acceso EFE.

El magistrado añadió que, si se termina filtrando el día y la hora, las autoridades podrán cancelar la cita médica.

El viernes pasado, el líder ultraderechista solicitó, a través de sus abogados, recibir atención odontológica en la clínica de su nuera, la dentista Fernanda Bolsonaro, esposa de su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, principal candidato opositor para las elecciones presidenciales de octubre.

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Flávio Bolsonaro tiene prohibido, por orden de De Moraes, visitar a su padre en prisión domiciliaria hasta después de la primera vuelta de los comicios, prevista para el 4 de octubre, por divulgar una carta del exmandatario en sus redes sociales.

El ex jefe de Estado (2019-2022), condenado a 27 años de cárcel por golpismo, cumple su pena en casa por motivos de salud, pero bajo una serie de condiciones, entre ellas la prohibición de usar, directamente o a través de terceros, las redes sociales.

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En este contexto, De Moraes citó en su decisión que la Policía Militar recomendó realizar la consulta odontológica en un centro médico del cuerpo de seguridad.

No obstante, el magistrado no dejó claro si la nuera del dirigente de extrema derecha podrá o no trasladarse hasta ese lugar para tratar a su suegro.

Jair Bolsonaro fue condenado el 11 de septiembre de 2025 por "liderar" una trama golpista contra el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones de 2022.

Empezó a cumplir la pena el 25 de noviembre de ese año en una sala especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia.

Ya en enero pasado fue trasladado a un complejo penitenciario de la capital brasileña, donde dispuso de una celda con más espacio.

Sin embargo, el exmandatario de 71 años comenzó en régimen domiciliario el 27 de marzo debido a sus recurrentes problemas de salud, entre ellos crisis de hipo, vómitos y obstrucciones intestinales.

Así, Flávio Bolsonaro será el encargado de representar el apellido familiar en las elecciones de octubre, para las que parte con una ligera desventaja con respecto a Lula, favorito en los últimos sondeos. EFE