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Al menos cinco mineros muertos por un derrumbe en una mina del oeste de Turquía

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Las autoridades de Turquía han informado este viernes de que al menos cinco mineros han muerto por el derrumbe registrado en una mina del distrito de Soma, en la provincia Minasa, situada en el oeste del país.

En un comunicado, el ministro de Energía, Alparslan Bayraktar, ha lamentado la "pérdida de cinco hermanos mineros en un derrumbe". "Se ha llegado a la totalidad de los siete mineros que quedaron atrapados bajo el derrumbe; dos de nuestros mineros han sido rescatados con vida. Deseo una pronta recuperación al minero que continúa hospitalizado y envío mis mejores deseos de mejoría al minero dado de alta", ha señalado.

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"A nuestros mineros que perdieron la vida, les pido a Dios misericordia; a sus familias, seres queridos y compañeros de trabajo les traslado mis condolencias. Con el propósito de investigar el accidente en todos sus aspectos, nuestra Dirección General de Asuntos Mineros y Petrolíferos ha asignado un equipo de expertos y las inspecciones necesarias han comenzado", ha explicado.

Previamente, las autoridades de Manisa habían confirmado que las "labores de búsqueda y rescate han terminado" y que, finalmente, "se había podido llegar a los mineros que quedaron atrapados por el derrumbe y que han perdido la vida".

La ciudad de Soma, conocida en gran medida precisamente por su actividad en la extracción de lignito y la generación de energía, registró en 2014 la peor catástrofe minera de la historia del país, cuando más de 300 personas murieron por un incendio y una explosión en una mina.

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