Concurso Internacional Canto Ciudad de Logroño-La Rioja reunirá a 49 voces con más premios y oportunidades profesionales

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El Concurso Internacional de Canto Ciudad de Logroño-La Rioja celebrará su 43ª edición con la participación de 49 cantantes procedentes de prácticamente todas las comunidades autónomas españolas y de países como Rumanía, México, Portugal, Alemania, Suiza, Argentina, Noruega, Brasil, Rusia, Serbia y Ucrania, entre otros.

La concejala de Cultura, Rosa Fernández, el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y a la vicepresidenta de la CLA Pepe Eizaga, Cristina Basurto, han presentado este viernes esta nueva edición de un certamen que nació en 1983 con el objetivo de descubrir nuevas voces y favorecer su proyección artística.

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Desde entonces, han destacado, "se ha consolidado como una de las principales citas nacionales para jóvenes intérpretes líricos y ha ampliado progresivamente su alcance internacional".

En su intervención, Fernández ha destacado que "Logroño vuelve a convertirse estos días en un punto de encuentro para jóvenes talentos de la lírica y en un escaparate para voces que están llamadas a tener un importante recorrido profesional".

La edil de Cultura ha agradecido a la CLA Pepe Eizaga "su trabajo y su dedicación para hacer posible una nueva edición de este concurso. Después de 43 años, mantener vivo un proyecto y conseguir que siga creciendo año tras año tiene mucho mérito, y es justo reconocer y agradecer este compromiso con la cultura".

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Por su parte, Roberto Iturriaga ha reseñado "el valor de mantener durante 43 ediciones un proyecto que ha sabido crecer, abrirse al exterior y adaptarse a las necesidades de los jóvenes intérpretes".

En este sentido, ha apuntado que "desde el Gobierno de La Rioja valoramos especialmente que el concurso combine la excelencia artística con oportunidades concretas para quienes están comenzando su trayectoria profesional y que, al mismo tiempo, contribuya a proyectar nuestra región como un espacio vinculado a la cultura y a la música".

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La programación comenzará el 8 de octubre con la fase clasificatoria, que continuará el día 9. Ambas sesiones se celebrarán a las 17 horas en el Conservatorio Profesional de Música Eliseo Pinedo.

La fase final tendrá lugar el 10 de octubre, también a las 17 horas, en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño. El certamen concluirá el 11 de octubre, a las 19,30 horas, con la proclamación y gala de ganadores. Todas las sesiones serán de entrada libre hasta completar el aforo.

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Los concursantes estarán acompañados al piano por Ricardo Francia, catedrático de Repertorio de la Escuela Superior de Canto de Madrid, e Itziar Barredo, repertorista de Musikene.

18.100 EUROS EN PREMIOS Y NUEVAS OPORTUNIDADES PROFESIONALES

Como ha detallado Cristina Basurto, "los premios se concederán para categoría de voces masculinas y femeninas, con primeros premios dotados con 5.000 euros y trofeo; segundos premios, de 2.000 euros y trofeo y terceros premios, con 1.000 euros y trofeo".

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El palmarés se completará con varios premios especiales. Ha destacado, entre ellos, el trofeo a la Voz de Más Porvenir, dotado con 200 euros; trofeo CLA Pepe Eizaga al Mejor Intérprete de Zarzuela, en memoria del barítono Manuel Ausensi, dotado con 200 euros; y trofeo Pedro Lavirgen al Mejor Intérprete de Ópera, dotado con 200 euros.

Asimismo, se concederá el trofeo Ópera de Oviedo, que permitirá al ganador participar en una de sus producciones mediante contratación en próximas temporadas y el trofeo Antón García Abril al Mejor Intérprete de Canción Española, que incluye la integral de voz y piano del compositor en formato PDF y un recital junto al pianista Rubén Fernández Aguirre durante la temporada 2026-2027.

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Por último, se concederá el trofeo Amigos de la Ópera de Madrid al Mejor Joven Cantante Español, que incluye un recital remunerado, con una dotación de 1.500 euros, en el Teatro de la Escuela Superior de Canto de Madrid.

Además, los ganadores audicionarán para la Fundación Amigos del Teatro Real Crescendo y ofrecerán un concierto en la Escuela Superior de Canto de Madrid el 17 de octubre.

UN JURADO DE REFERENCIA EN EL ÁMBITO LÍRICO

Basurto igualmente ha incidido en el jurado que estará integrado por profesionales de la interpretación, la producción operística, la dirección artística, la crítica musical y la formación vocal.

Formarán parte del mismo Rubén Fernández Aguirre, pianista repertorista de grandes cantantes; Patricia Cuesta, directora de Producción y Coordinadora Artística de la Ópera de Oviedo; Carmen Arbizu, catedrática de Canto y profesora de grandes cantantes; y Pol Avinyó, adjunto al director artístico del Gran Teatre del Liceu.

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También estarán Fernando Sans Rivière, director de la revista Ópera Actual; Julio Alexis Muñoz, director de la Escuela Superior de Canto de Madrid y catedrático de Repertorio; y Antonio Fauró, director del Coro del Teatro de la Zarzuela.

Y, por último, formarán parte del jurado José Antonio Toyas, presidente de honor de la CLA Pepe Eizaga y creador del concurso y del Ciclo Nacional de Zarzuela CLA Pepe Eizaga; y Cristina Toyas, presidenta de la CLA y coordinadora general del certamen.

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