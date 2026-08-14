El escritor J.J. Benítez se incorpora a la editorial Almuzara con la publicación de su obra 'Amado Gurú'

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El autor navarro J. J. Benítez iniciará una nueva etapa en su trayectoria literaria con el sello editorial Almuzara, con el que publicará a principios del próximo mes de septiembre su nuevo libro, titulado 'Amado Gurú'.

Concretamente, esta obra ofrece una propuesta satírica basada en el análisis de pictogramas y símbolos recopilados por el propio escritor durante tres décadas.

El proyecto tuvo sus comienzos en un periodo en el que el autor fotografió cerca de 5.000 imágenes de señales y símbolos en distintos países, según ha explicado el sello editorial.

La trama plantea la llegada de la nave espacial Magonia a un planeta Tierra deshabitado, en el que no existen registros documentales de la humanidad.

A partir de las señales viales y símbolos cotidianos que perduran en la superficie, una expedición de científicos extraterrestres elabora informes para intentar reconstruir las características y contradicciones de la civilización humana.

Por su parte, la editora de Almuzara, Ángeles López, ha señalado que el libro constituye un análisis sobre la imagen que perduraría de la especie humana a partir de los vestigios materiales dejados atrás.

J. J. Benítez cuenta con una trayectoria de más de setenta libros publicados, entre los que destaca la serie de doce volúmenes de 'Caballo de Troya',

Su incorporación a Almuzara representa una de las principales novedades del catálogo de la editorial para la próxima temporada.