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El presidente de Irán asistirá a la cumbre de líderes de los BRICS en India en septiembre

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Nueva Delhi, 14 ago (EFE).- El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, participará en la cumbre de líderes de los BRICS que se celebrará en Nueva Delhi a mediados de septiembre, según confirmó este viernes a EFE la Embajada iraní en la India.

Además de la asistencia de Pezeshkian, hasta el momento se espera la participación del presidente ruso, Vladímir Putin, y del presidente chino, Xi Jinping. En cambio, se prevé la ausencia del presidente de Brasil, Lula da Silva.

La reunión llega en un momento en el que los BRICS no han logrado sentar una posición común sobre la guerra en Oriente Medio, con el bloque reconociendo la existencia de "diferentes puntos de vista" sobre el conflicto entre sus miembros.

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Durante la cumbre de ministros de Exteriores de los BRICS celebrada en mayo en Nueva Delhi, el canciller iraní, Abás Araqchí, pidió a los países del bloque condenar explícitamente las acciones militares de Estados Unidos e Israel.

No obstante, las discusiones estuvieron marcadas por la fractura entre Irán y Emiratos Árabes Unidos (EAU), que se unieron a los BRICS en 2024. Araqchí acusó a los EAU de ser un socio activo en la agresión estadounidense contra su país.

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El bloque, integrado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, incorporó en los últimos dos años a Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia.

La 18° Cumbre de los BRICS se celebrará en la capital india entre el 12 y 13 de septiembre, bajo el tema "Construyendo para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad". EFE

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