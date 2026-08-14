Horas de espera en las urgencias portuguesas ponen a prueba la falta de medios en Sanidad

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Lisboa, 14 ago (EFE).- Algunos servicios de Urgencias del área metropolitana de Lisboa y del sur de Portugal registran este viernes colas de espera de más de seis horas, una situación que el Gobierno de centroderecha ha considerado inaceptable, pero que ha justificado alegando que ha mejorado respecto a agostos anteriores.

Estos tiempos de espera se pueden confirmar en la página web del Sistema Nacional de Salud portugués, que muestra cuántos pacientes hay y cuánto se debe esperar para ser atendido en las Urgencias de los centros sanitarios públicos abiertos en el país.

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Por ejemplo, a las 16:30 hora local (15:30 GMT), el tiempo medio de espera para una primera consulta en las urgencias del Hospital Nossa Senhora do Rosário, en Barreiro, en el área metropolitana de Lisboa, era de 8 horas y 20 minutos, con cerca de medio centenar de pacientes.

A pocos kilómetros de distancia, en la localidad de Almada, en el Hospital Garcia de Horta había que esperar 6 horas y 28 minutos.

En la capital, las colas de espera rondaban entre la hora y cuarto y las dos horas y media.

En los hospitales de Portimão y Faro, en el Algarve (sur), el tiempo de espera medio para una primera consulta en Urgencias se situaba por encima de las seis horas y cuarto.

Preguntada por esta situación, la ministra de Sanidad portuguesa, Ana Paula Martins, reconoció hoy en declaraciones a medios locales que se han registrado "picos de demanda muy elevados" y que "es posible que vuelva a ocurrir" en las regiones con mayor afluencia, como el Algarve.

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Aun así, matizó que la situación ha ido mejorando: "Este año estamos mejor que como estuvimos el año pasado en agosto, estamos mejor que como estuvimos en 2024 y estamos significativamente mejor que como estuvimos en 2023", año en el que todavía gobernaban en Portugal los socialistas.

Y añadió: "En 2023 y hasta en 2024 teníamos urgencias cerradas. Hoy no se tiene esa situación".

La ministra, miembro del Gobierno del conservador Luís Montenegro (que asumió como primer ministro en abril de 2024), aclaró que estos tiempos de espera no se deben exclusivamente a los permisos por vacaciones de los sanitarios y que también es necesario reorganizar el servicio de urgencias del país.

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La Sanidad es uno de los sectores que más quejas ha recibido en los últimos años en Portugal, tanto por parte de los usuarios como de los profesionales sanitarios, con huelgas y manifestaciones. EFE