Morant, minutos después del eclipse: "El universo es tan imponente que te deja fascinado"

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La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha quedado "fascinada" tras disfrutar este miércoles del eclipse total de Sol desde el Observatorio de Yebes (Guadalajara).

"Llevo una sonrisa en la boca que creo que me va a durar días, ha superado mis expectativas, no era como me lo imaginaba. El universo es tan imponente que te deja fascinado", ha dicho Morant en declaraciones a Europa Press minutos después de finalizar la totalidad del eclipse.

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Al ser preguntada sobre el balance que hace de la preparación del eclipse, la responsable de Ciencia ha apostado por "hacerlo después" pero ha deseado haber "conseguido contarle a la gente que hoy era un día muy especial, que iba a impactar en sus corazones, en su vida, en su conciencia, en su manera de entender la vida".

"Esto es ciencia, que al final la ciencia y el conocimiento nos ha llevado a entender el cielo y todo lo que es la vida. Hemos visto la estrella que nos da vida, el Sol, y espero que hayamos conseguido además que la gente haya estado en condiciones de seguridad y creo que esto es muy bonito", ha celebrado.

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La ministra ha aplaudido también que haya sido un evento que ha podido ver "todo el que haya querido, tenga el bolsillo que tenga". "Al final al Circo del Sol puede ir quien puede, a la final de un Mundial puede ir quien pueda, a la inauguración de unas Olimpiadas puede ir quien puede, pero hoy, tengas el bolsillo que tengas, podías ver el eclipse", ha aseverado.

También ha recalcado que, "de este ratito" que ha durado el eclipse total de Sol, "se va a hacer mucha ciencia". "Ciencia de la científica, de la astronomía, pero también ciencia del comportamiento de la naturaleza", ha comentado.

"Vamos a ver cómo se han comportado los animales, porque a ellos no les hemos podido avisar, no hemos podido decirles, 'Oye, que va a volver a amanecer'. Hay muchos científicos también repartidos en las zonas de cobertura total del eclipse que van a hacer ciencia, por ejemplo, los científicos de la Estación Biológica de Doñana están repartidos. Y también ciencia del comportamiento humano, la sociología de un eclipse y de un evento de estas características", ha manifestado.

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Aunque ha subrayado que es "muy prematuro" para avanzar resultados, la responsable de Ciencia, Innovación y Universidades ha afirmado que se va a hacer "mucha ciencia" de lo que se ha vivido este 12 de agosto.