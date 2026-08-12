Incautan 1,6 toneladas de cocaína en una zona de Ecuador cercana a frontera con Colombia

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Guayaquil (Ecuador), 12 ago (EFE).- La Policía ecuatoriana incautó este miércoles 1,6 toneladas de cocaína en el municipio costero de Muisne, de la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, que supuestamente pertenecían a una organización criminal que envía droga a países de Centroamérica y Norteamérica.

Los agentes llegaron hasta un sector utilizado para actividades relacionadas con el tráfico de drogas y hallaron una embarcación que tenía 40 sacos de yute con 1.611 paquetes de clorhidrato de cocaína, informó la institución en un comunicado.

Tras las pruebas de campo, se determinó que el peso era 1,6 toneladas, que estaban envueltas en paquetes tipo ladrillo que tenían un logotipo similar al de un medio de comunicación internacional.

Además de la droga, los policías decomisaron dos motores de lanchas y 200 galones (757 litros) de combustible.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró en su cuenta de X que la supuesta organización dueña de la droga "obtenía la sustancia en Colombia, la acopiaba temporalmente en las costas del norte de Esmeraldas y posteriormente la embarcaba para su envío a países de Centroamérica y Norteamérica".

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De acuerdo con las estimaciones establecidas por la unidad investigativa, la cocaína decomisada tendría un valor aproximado de 1,8 millones de dólares en el mercado nacional, mientras que en Estados Unidos podría costar hasta 48 millones de dólares.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de droga que se dirige en su mayoría a Europa y Norteamérica.

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En Esmeraldas, punto clave en esa ruta, las fuerzas de seguridad han decomisado en los últimos años toneladas de droga que estaban listas para salir en embarcaciones como la encontrada este miércoles. EFE