España cifra en 75 los españoles en paradero desconocido tras el terremoto de Colombia

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Madrid, 12 ago (EFE).- El Ministerio español de Asuntos Exteriores aún no ha podido localizar a 75 españoles que se encuentran en paradero desconocido tras el terremoto del pasado lunes en Colombia, informó el ministro del ramo, José Manuel Albares, en un comunicado.

Además, informó de que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente de su departamento, movilizará de manera inmediata un primer paquete de un millón de euros para atender las necesidades más básicas de Colombia.

Al ministerio no le constan de momento ni víctimas ni fallecidos del terremoto que sean de nacionalidad española.

Albares hizo un llamamiento a los españoles y a sus familiares que todavía no se hayan puesto en contacto con la embajada, el consulado o la unidad de crisis del ministerio a que lo hagan.

Los teléfonos de emergencia consular, tanto en Colombia como en los servicios centrales de Asuntos Exteriores están disponibles en sus redes sociales.

Sobre el primer paquete de un millón de euros de ayuda a Colombia, el jefe de la diplomacia española explicó que se financiará tanto material de refugio como 'kits' de agua y saneamiento.

También se enviarán medicamentos y se participará en el despliegue de personal sanitario a través de esta financiación.

Colombia sufrió el pasado lunes un terremoto que tuvo una magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el más importante en lo que va de siglo, que afectó a varias zonas del país y dejó al menos 240 muertos y cuantiosos daños materiales. EFE

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