El Ayuntamiento se compromete a enviar ayuda de emergencia a Colombia por el terremoto

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El Ayuntamiento de Zaragoza se ha comprometido este miércoles a enviar ayuda ante la catástrofe en la que está sumida Colombia tras el terremoto de 7,4 grados Richter del pasado lunes, que ha causado ya más de 250 fallecidos.

Mientras continúan las intensas labores de rescate entre escombros, las autoridades han ido definiendo las necesidades materiales más urgentes para afrontar el primer impacto de un terremoto que ya ha dejado más de un centenar de réplicas.

El consistorio zaragozano está trabajando para aportar su ayuda con la mayor rapidez y eficacia. Por eso, el alcalde accidental, Ángel Lorén, ha convocado una reunión de trabajo este miércoles en la que analizar las vías más adecuadas para hacer llegar la aportación de Zaragoza.

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"Las miles de personas que se han visto azotadas por un desastre de esta magnitud necesitan toda nuestra atención", ha subrayado Lorén, quien ha destacado que se han visto "imágenes espantosas", pero también "la templanza de los vecinos con la que están afrontando esta catástrofe, como una gran máquina humanitaria que está salvando vidas trabajando hasta la extenuación.

"No podemos permanecer quietos, es una situación grave a la que debemos corresponder como siempre ha hecho este Gobierno con nuestros hermanos de Latinoamérica", ha expresado.

FÓRMULAS

Con la experiencia de otras situaciones similares, como el seísmo registrado en Venezuela en el mes de junio, el Ayuntamiento de Zaragoza, como ha explicado el alcalde accidental, "apuesta por apoyar un proyecto concreto de emergencia con la actuación clara de cuál va a ser su función y qué entidad u organización va a canalizar estas actuaciones, todavía por definir, así como el lugar donde se desarrollarán".

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Así, la próxima semana, el Consistorio prevé recibir este proyecto de consenso entre todas las asociaciones que han participado en la primera reunión para impulsarlo una vez que los técnicos municipales lo hayan analizado.

Mientras tanto, para agilizar las gestiones, estos representantes colombianos en Zaragoza van a establecer, de manera inmediata, una cuenta bancaria para activar cuanto antes la recaudación de fondos. A través de sus canales de comunicación, estos colectivos difundirán esta información.

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Una vez que el proyecto tenga el visto bueno del Ayuntamiento de Zaragoza, pondrá en marcha los mecanismos municipales para impulsar con celeridad las actuaciones que se hayan determinado.

Casi 13.700 colombianos de nacimiento viven en la capital aragonesa, un colectivo que ha crecido alrededor de un 30% en sólo un año y representan el 1,9% del total de habitantes.

En representación de todos ellos y de quienes necesitan la ayuda en ese país, han participado John Jairo Escudero y Milena Romero (asociación ASOLAINT), Angélica Franco (Rumba Fm), Niki Barreto (Zaragoza Latina), Ana María Vásquez (Fundación Dicar), Sandra Milena Guacaneme (asociación "Asocurramba"), Chelo García, de Radio la Mega España, Carolina Méndez (Cameli Store).

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