12/08/2026 Eclipse total en La Monumental, la curva más icónica de MADRING DEPORTES SHOTBYSIETE

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La Monumental, la curva peraltada de Madring llamada a convertirse en el gran icono del Gran Premio de España, ha sido uno de los miradores más especiales para contemplar el eclipse solar de este miércoles 12 de agosto.

Situada en la zona norte del circuito, en la parcela de Valdebebas, la curva 12 se encontraba en el punto donde la franja de totalidad del eclipse alcanzaba la Comunidad de Madrid, convirtiéndose en un enclave excepcional desde el que se ha podido presenciar este fenómeno astronómico.

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Mientras la mayor parte de la capital vivió un eclipse parcial de enorme magnitud, desde esta zona del circuito pudo contemplarse el eclipse total, un hecho extraordinario que convirtió a Madring en un escenario único, como lo será del 11 al 13 de septiembre en su estreno en el Mundial de Fórmula 1.

Con su imponente graderío y el perfil del skyline madrileño como telón de fondo, La Monumental ofreció su primer espectáculo justo un mes antes de que arranque el Gran Premio de España: el encuentro entre uno de los mayores fenómenos de la naturaleza y la curva más emblemática de Madring.

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La Monumental, con sus 547 metros de longitud, un peralte del 24% y capacidad para más de 50.000 espectadores, ya se ha consolidado como el símbolo del nuevo Gran Premio de España antes incluso de que los monoplazas rueden por primera vez sobre su asfalto.