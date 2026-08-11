UNE explica qué no hacer mañana: Mirar durante fases parciales, usar gafas de sol o filtros deteriorados

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La Asociación Española de Normalización (UNE) ha recordado, con motivo del eclipse solar que se podrá ver en España este miércoles 12 de agosto, la importancia de utilizar una protección ocular específicamente diseñada para la observación directa del Sol y advierte de que algunas prácticas aparentemente seguras pueden provocar lesiones graves en la retina.

Entre los principales errores que deben evitarse, destaca mirar al Sol durante las fases parciales. Así, apunta que, incluso cuando la Luna cubre el 99% del disco solar, la pequeña porción que permanece visible "puede provocar una quemadura en la retina". El Sol solo puede observarse sin filtros durante la fase de totalidad completa, cuando queda completamente oculto.

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Otro error es utilizar gafas de sol o métodos caseros. Las gafas convencionales, aunque sean muy oscuras o se superpongan varias, "no son adecuadas". Tampoco deben emplearse cristales ahumados, negativos fotográficos, filtros de cámara, filtros polarizadores, CD o DVD.

Tampoco hay que usar filtros deteriorados. Las gafas deben revisarse antes de su utilización y desecharse si presentan arañazos, perforaciones, deformaciones o cualquier otro daño, o si el filtro se ha separado parcial o totalmente de la montura.

Mirar a través de cámaras, telescopios o prismáticos con unas gafas para eclipses es otro de los errores detectados por UNE. Los filtros no deben utilizarse con dispositivos ópticos salvo que hayan sido diseñados específicamente para ese uso y estén colocados en la parte frontal del instrumento.

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La asociación alerta igualmente del error de "pensar que la ausencia de dolor significa que no existe peligro". La retina no tiene receptores del dolor, por lo que una lesión puede producirse sin que la persona note molestias. Además, sus efectos pueden tardar varias horas en manifestarse.

"Durante un eclipse, la oscuridad ambiental puede generar una falsa sensación de seguridad. Las normas permiten convertir estas recomendaciones en requisitos técnicos verificables y ayudan a los ciudadanos a identificar y utilizar correctamente los filtros diseñados para observar el Sol", apuntan desde UNE.

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RIESGOS DE UNA OBSERVACIÓN SIN PROTECCIÓN

Mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede provocar retinopatía solar, una lesión que puede traducirse en pérdida de visión central, distorsión de las imágenes o aparición de manchas oscuras en el campo visual.

El daño puede producirse sin dolor y sus efectos no siempre se manifiestan de manera inmediata, por lo que UNE incide en que "la prevención resulta fundamental".

Las gafas específicas para eclipses pueden adquirirse en ópticas, establecimientos especializados en astronomía o material científico y distribuidores de confianza.

Antes de comprarlas, debe comprobarse que las gafas, su embalaje o sus instrucciones incluyan la referencia a la Norma UNE-EN ISO 12312-2:2015, identifiquen al fabricante e incorporen indicaciones claras sobre su utilización, conservación y periodo de obsolescencia.

Si después de contemplar el eclipse se experimenta pérdida de visión, distorsiones, sensibilidad excesiva a la luz o cualquier otra alteración visual, se recomienda acudir a un servicio de oftalmología. Estas advertencias coinciden con las recomendaciones de la Sociedad Española de Oftalmología.

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