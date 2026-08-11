Ecovidrio galardona a los nueve establecimientos hosteleros de la costa española más comprometidos con la sostenibilidad

11/08/2026 Ecovidrio galardona a los nueve hoteles de la costa española más comprometidos con la sostenibilidad. Ecovidrio ha galardonado a los nueve establecimientos hosteleros más responsables y comprometidos con la sostenibilidad de las costas españolas dentro del marco de la séptima edición de #MovimientoBanderasVerdes, la reconocida campaña estival del SCRAP que reconoce el esfuerzo de la hostelería local y el activismo de los municipios costeros por la circularidad durante el verano. SOCIEDAD ECOVIDRIO

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Ecovidrio ha galardonado a los nueve establecimientos hosteleros más responsables y comprometidos con la sostenibilidad de las costas españolas dentro del marco de la séptima edición de #MovimientoBanderasVerdes, la reconocida campaña estival del SCRAP que reconoce el esfuerzo de la hostelería local y el activismo de los municipios costeros por la circularidad durante el verano.

De entre un total de 12.000 hosteleros participantes de más de 120 municipios de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y la Región de Murcia, los ganadores han sido el Restaurante Pepe Dígame (Almuñecar, Granada), KE Sotogrande (San Roque, Cádiz) y Dgústate (El Portil, Huelva); El Pòsit del Serrallo (Tarragona) y Restaurant Villa Más (Sant Feliu de Guíxols, Girona); BonAmb (Jávea, Alicante) y Nostre Bar Alboraia (Alboraya, Valencia); Ponderosa Beach (Muro, Mallorca); y El Horno de Benito...y Más Cosicas (Cartagena, Región de Murcia).

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Los hosteleros galardonados disfrutarán de una exclusiva ‘master class’ y una degustación de varios platos a cargo del reconocido chef Andrés Torres, quien cuenta con una Estrella Michelin, una Estrella Verde Michelin, fue el ganador del Basque Culinary World Prize 2024 y, además, tiene 1 Sol de Repsol.

El restaurante Pepe Dígame de Almuñécar (Granada) ha sido distinguido por Ecovidrio por su gran implicación en la protección del medioambiente. Según ha explicado el SCRAP, este establecimiento realiza una buena gestión de los residuos, separando en origen cada uno de ellos, incluido el aceite usado de su cocina.

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Además, fomenta la compra de cercanía, con productos de kilómetro cero, apostando por proveedores locales. Asimismo, cuenta con medidas de ahorro de agua y energía, ya que dispone de un sistema de placas solares y ejerce como colaborador de la Fundación Ecoruycan, que además de trabajar para ayudar a colectivos desfavorecidos, promueven el compromiso medioambiental.

Por su parte, el restaurante KE Sotogrande de San Roque (Cádiz), ha sido premiado por su gran compromiso con la sostenibilidad. De acuerdo con Ecovidrio, este local realiza una gran gestión de todos los residuos, especialmente del vidrio, y tiene a disposición de los clientes todo tipo de envases para que puedan llevarse la comida sobrante y evitar así el desperdicio alimentario. A su vez, fueron el primer restaurante de la provincia en implantar la norma ISO 9001/2015, por la que la calidad y el respeto por el medioambiente están cada vez “más alineados”.

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Mientras, el restaurante Dgústate de El Portil (Huelva) ha recibido este premio por promover la concienciación ambiental. En este establecimiento se utilizan productos de kilómetro cero y, según el SCRAP, se intenta hacer las compras prácticamente al día, evitando así desperdicios y embalajes innecesarios y fomentando la economía circular.

Por otro lado, también señala que Dgústate trabaja con agua ultrafiltrada con sus propios envases de vidrio, los cuales reutiliza, reduciendo así la huella de carbono y la generación de envases. Asimismo, recicla correctamente el vidrio, sin tapones ni chapas, y en la medida de lo posible, sin etiquetado y el restaurante se cocina a baja temperatura para reducir el consumo de gas propano y la huella de carbono.

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ENERGÍA LIMPIA RENOVABLE 100%

En Tarragona, el restaurante El Pòsit del Serrallo ha sido el seleccionado como ganador por su firme compromiso con la sostenibilidad. Ecovidrio explica que el propósito de esta marca es actuar de forma sostenible creando un impacto positivo en las personas, el territorio y el medioambiente. Tiene varios restaurantes y todos ellos funcionan con energía limpia renovable al 100%. Además, también calculan y compensan su huella de carbono a través del Proyecto de la plataforma #CEROCO2 de conservación de la Amazonia Perú plantando árboles.

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Gran parte del pescado de la carta está certificado con el sello de pesca sostenible MSC y su objetivo es seguir avanzando. De esta manera, colabora con Restaurantes contra el Hambre, Fundación Restaurantes Sostenibles y Hostelería #PorElClima. Asimismo, emplea ingredientes frescos y de proximidad, delantales reciclados de botellas de plástico y emplea agua microfiltrada sin impacto residual.

Por su parte, el restaurante Villa Más de Sant Feliu de Guíxols (Girona) ha sido premiado debido al propio huerto ecológico que tienen ya que con el cubren todas las necesidades en cuanto a fruta y verdura. Con ello, sus trabajadores consiguen eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la distribución y el empaque secundario. Gracias al huerto, todos sus productos son de temporada y adaptan el menú según la época del año. Asimismo, también hacen sus propias conservas para aprovechar todo el producto al máximo y evitar el desperdicio y compran el pescado que consumen en la lonja.

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PRODUCTOS DE PROXIMIDAD

El restaurante Nostre Bar Alboraia (Valencia) ha sido galardonado por su gran compromiso con la sostenibilidad. Ecovidrio explica que en este local tienen un huerto propio, por lo que los productos que ofrecen son de proximidad, con menús degustación adaptados según la temporada, y asimismo también compostan el residuo orgánico. Dos días a la semana realizan acciones sostenibles: los martes el establecimiento es un punto de recogida de productos de proximidad, de temporada y ecológicos, y los miércoles hacen el “Dimecres de la terra” repartiendo exclusivamente en bici los pedidos para reducir la huella de carbono.

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Además, destaca que han colaborado en la realización de un libro de recetas de productos de temporada y de la huerta de Valencia y, además, colaboran con proyectos sostenibles como Bizquert Paradise y La Faneca. Asimismo, desarrollan un proyecto de biodiversidad.

Mientras tanto, el restaurante BonAmb en Jávea (Alicante) ha implementado medidas y acciones para que ser un establecimiento sostenible, como son la instalación de placas solares; la adquisición de fruta y verdura cultivada de una manera ecológica y suministrada de manera sostenible; la compra de productos de proximidad; la instalación de un sistema de osmosis para el agua para evitar el uso de plásticos; y el apoyo a comercios locales incluso en su vajilla, ya que está realizada por artesanos de Jávea y alrededores. Asimismo, en el jardín se han instalado casas para murciélagos como alternativa al uso de insecticidas.

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LA EXCELENCIA CULINARIA DE LA MANO DE UN CONSUMO RESPONSABLE

Mientras tanto, el restaurante Ponderosa Beach en Muro (Mallorca) ha sido reconocido por contribuir positivamente al entorno y a la comunidad, ya que sus trabajadores creen que la excelencia culinaria puede ir de la mano de un consumo responsable que contribuya al cuidado del medioambiente. En este sentido, pone en valor el turismo sostenible a través de sus acciones, monitorizando su consumo de agua y emisiones de gases de efecto invernadero para poder analizarlo e ir mejorando.

Además, cuenta con la certificación ISO 14001 desde el año 2020 y tiene el reconocimiento “Plastic Free Balearics”. Asimismo, apuesta por producto local, de temporada y proximidad, por el manejo consciente de sus recursos, utiliza botellas de agua envasadas in situ, realiza ratios de reciclaje y consume un 12,7% de producto balear superando el 3% que pide la Conselleria.

Por último, el Horno de Benito...y Más Cosicas en Cartagena (Región de Murcia) ha sido galardonado por su gran concienciación y compromiso con el medio ambiente. Gran parte de la decoración del establecimiento se ha realizado con elementos reutilizados, al igual que el mobiliario, que es de segunda mano. Además, utiliza en sus elaboraciones productos locales y de temporada, con ingredientes frescos y de proximidad.