Hezonja: "La unión de mi personalidad con el ADN del Real Madrid es de las mejores cosas que me han pasado"

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El alero croata Mario Hezonja se despidió este jueves del Real Madrid, club en el que ha militado los últimos cuatro cursos antes de fichar por los Cleveland Cavaliers de la NBA, asegurando que "la unión" entre su "mentalidad, carácter, personalidad y espíritu competitivo con el ADN" del club blanco es "una de las mejores cosas" que le han pasado en la vida.

"Después de muchísima reflexión durante este último mes, he decidido quedarme con lo bueno. Durante mi etapa en Madrid he tenido la suerte de compartir vestuario y vida con compañeros y entrenadores extraordinarios, personas con las que sé que mantendré una relación para toda la vida", arrancó su mensaje en redes sociales el ya ex jugador del Real Madrid.

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El croata confesó que ha aprendido, "de una manera lenta y muchas veces difícil, que la verdadera grandeza de una persona se mide precisamente por eso". "Me hace profundamente feliz haber compartido una parte tan importante de mi carrera con gente tan cercana y tan excepcional", expresó.

"También he conseguido algo muy difícil y que llevaré conmigo con el máximo respeto y cariño el resto de mi vida: la conexión con los madridistas. Hubo noches en las que seguramente os hice perder la paciencia con algún tiro que solo puede tirarlo Mario, sin que alguien diga algo... Y otras tantas en las que vosotros me la hicisteis perder a mí. Supongo que así son las relaciones que importan de verdad", relató sobre la afición.

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El jugador, que firmó para la próxima temporada con los Cleveland Cavaliers de la NBA, comentó que desde su llegada "el mensaje fue muy claro: ganar todo". "Y lo hemos conseguido: partidos, batallas, guerras, títulos... ¡Todo! Pero si alguien ha llegado a ganarme para siempre, habéis sido vosotros", dijo.

"Me habéis enseñado lo que significa la cercanía de un club que se vive como una familia. Me habéis convertido en un verdadero ganador. La unión entre mi mentalidad, mi carácter, mi personalidad y mi espíritu competitivo con el ADN del Real Madrid es, sin duda, una de las mejores cosas que me han pasado en la vida", señaló el croata, que aseguró que "a la perfección" y "antes de lo que imaginaba" que el club blanco era su sitio.

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Pero llegó el momento que pensó que "nunca llegaría": su salida del Real Madrid. "Una decisión que no nace de la falta de vuestro cariño ni de las ganas de seguir luchando por este escudo, sino de circunstancias que me han llevado a tomar otro camino", explicó.

"Os doy las gracias de todo corazón por cómo me habéis tratado desde el primer día. Siempre he intentado devolver ese cariño estando lo más cerca posible de vosotros: antes, durante y después de los partidos, en la Fundación, por la ciudad y, sobre todo, dentro de la cancha, dándolo todo en cada posesión para ayudar al equipo a ganar. Ha sido allí donde más he sentido vuestro apoyo: en las buenas y en las malas", continuó, dejando la puerta abierta a un posible regreso. "Ojalá nuestros caminos vuelvan a cruzarse algún día", deseó.

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Además, se acordó del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y de "todas las personas que trabajan en el club", agradeciéndoles "estos años tan bonitos". "También quiero agradecer a Alberto Herreros y a Rudy Fernández por su profesionalismo, por las buenas palabras que siempre han tenido hacia mí, tanto en privado como en los medios, y por la imagen de apoyo que siempre transmitieron", afirmó.

"Y, muy especialmente, a Juan Carlos Sánchez -director de la sección-, por todo lo que me ha dado y por la manera en la que gestionó conmigo mi contrato para que pudiera seguir persiguiendo mi sueño de jugar en la NBA. Estaré eternamente agradecido", agregó. "Ojalá toda la gente fuera tan seria, tan clara y tan fácil de entender. Siempre valoraré las relaciones construidas sobre la palabra, el respeto y la confianza. Son valores que siempre he considerado fundamentales y que seguiré valorando allí donde vaya", concluyó.

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