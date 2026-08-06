El Tesoro coloca 6.043 millones en deuda a medio y largo plazo y eleva la rentabilidad ofrecida a inversores

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El Tesoro Público español ha adjudicado este jueves 6.042,8 millones de euros en una nueva subasta de bonos y obligaciones del Estado, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por las cuatro referencias emitidas, de acuerdo con los resultados publicados por el Banco de España.

En esta segunda emisión del mes de agosto, los inversores han seguido mostrando interés por la compra de deuda española, con unas peticiones que han llegado a alcanzar los 13.543 millones de euros.

En concreto, el organismo ha subastado bonos del Estado a 5 años, con cupón del 2,60%; obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 3%; obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 3,40% y obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 15 años, con cupón del 2,05%.

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En bonos del Estado a 5 años, el Tesoro ha colocado 1.849,8 millones, por debajo de unas peticiones de 4.265,361 millones, con un interés marginal del 3,008%, más alto que el 2,840% de la anterior subasta de este mismo papel.

Para las obligaciones del Estado a 7 años, el organismo público ha captado 1.565 millones, frente a unas solicitudes de 3.402 millones, con una rentabilidad marginal del 3,191%, superior al 3,169% de la pasada subasta.

Además, el Tesoro ha adjudicado 1.900 millones en obligaciones del Estado a 10 años, ante unas peticiones de 4.530,5 millones, con un interés marginal del 3,545%, frente al 3,399% pasado.

Por último, el organismo ha colocado 727,9 millones en obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 15 años, con unas solicitudes de 1.344,9 millones y un interés marginal del 1,724%, superior al 1,577% de la anterior emisión.

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El pasado martes, en la primera emisión de agosto, el Tesoro colocó 6.215,5 millones de euros en una subasta de letras a seis y doce meses, en el rango medio previsto, y lo hizo elevando la rentabilidad ofrecida a los inversores por ambas referencias.

Tras estas emisiones, el Tesoro volverá a los mercados de deuda el 11 de agosto para subastar letras a tres y nueve meses y cerrar el mes, ya que la emisión prevista para el 20 de agosto se ha cancelado, como suele ser habitual en temporada estival.

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NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE 55.000 MILLONES DE EUROS PARA 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

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De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

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