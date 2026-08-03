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Trump advierte a Irán que tiene una "última oportunidad" para firmar un "buen" acuerdo

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Washington, 3 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que las actuales negociaciones que asegura se están produciendo con Irán son la "última oportunidad" que tiene Teherán para firmar un "buen" acuerdo que ponga fin a la guerra.

"Estamos dialogando y lo hacemos a petición de Irán, con el respaldo de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, además de otros países (...) Todos querían dar una última oportunidad a este proceso. Es una última oportunidad. Es la última ocasión que tiene (Irán) para firmar un buen documento", dijo Trump.

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En conversación con periodistas en el Despacho Oval, el mandatario insistió en que "si esto no sucede, no habrá más oportunidades". EFE

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