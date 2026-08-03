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El senegalés Abdoulaye Faye jugará cedido en el RC Celta en la temporada 2026-27

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El futbolista senegalés Abdoulaye Faye se convirtió este lunes en nuevo jugador del RC Celta en calidad de cedido para la temporada 2026-27, tras el acuerdo alcanzado entre el club gallego y el Bayer Leverkusen alemán, según comunicó la entidad celeste.

Faye, de 21 años, reforzará la zaga 'celtista', aportando su "fortaleza defensiva, su capacidad para imponerse en el juego aéreo y, especialmente, su buena salida de balón y precisión en el pase", destacó el club. "Un perfil con gran proyección que encaja a la perfección en la idea de juego de Claudio Giráldez y que aportará juventud, talento y recursos a la defensa celeste", agregó el comunicado.

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El central se formó en el Diambars FC senegalés antes de dar el salto al fútbol europeo en 2023, cuando se incorporó al BK Häcken sueco. Tras una cesión en el Örgryte IS, regresó a su primer club de Europa, con el que ganó la Copa de Suecia en 2025, antes de fichar por el Bayer Leverkusen. La pasada temporada militó, también como cedido, en el FC Lorient de la Ligue 1, donde disputó 17 partidos de liga.

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