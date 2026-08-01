Agentes mexicanos arrestan sospechoso ligado a homicido en mayo pasado de estadounidenses

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Ciudad de México, 31 jul (EFE).- Un hombre presuntamente relacionado con la desaparición y el homicidio de dos ciudadanos estadounidenses, hechos registrados el pasado 20 de mayo, fue arrestado por agentes mexicanos.

En un comunicado conjunto emitido este viernes, agencias de seguridad mexicanas explicaron que tras varias investigaciones los agentes ubicaron a Iván 'N, en la alcaldía Milpa Alta, sur de la capital.

El sujeto fue capturado cuando manipulaba diversos envoltorios con aparentes narcóticos, por lo que los agentes llevaron a cabo una revisión de seguridad.

Tras la inspección, los agentes le decomisaron cuarenta dosis de marihuana, veinte dosis de cocaína, dinero en efectivo, una mochila tipo repartidor, un teléfono celular y una motoneta.

Según fuentes de seguridad y medios capitalinos, el sujeto arrestado es a Iván Lazcano Álvarez, de 33 años, quien está relacionado con la investigación por la desaparición y el posterior homicidio de los ciudadanos estadounidenses Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz y Zafar Padamsee Mawani, ocurridos el 20 de mayo del año en curso.

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El reporte recordó que durante junio fueron capturadas siete personas en la Ciudad de México y el Estado de México presuntamente relacionadas con los hechos.

En el operativo participaron agentes de las secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), además de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. EFE

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