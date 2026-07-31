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Rusia ataca de nuevo instalaciones de la mayor empresa de paquetería ucraniana

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Kiev, 31 jul (EFE).- Rusia volvió a atacar esta madrugada una terminal de la empresa privada líder del sector de correos y paquetería de Ucrania, Nova Poshta, según informaron las autoridades de la región ucraniana de Vínnitsia, en la que están situadas las instalaciones de la compañía alcanzadas.

Según la gobernadora de Vínnitsia, Natalia Zabolotna, cinco personas resultaron heridas en el ataque, que a juzgar por las imágenes que ella misma distribuyó provocaron graves daños en la terminal.

Rusia ha atacado de forma habitual desde el comienzo de la guerra instalaciones de la empresa Nova Poshta.

El incremento de estos ataques en las últimas semanas llevó a Ucrania a iniciar este mes una campaña de bombardeos casi diarios contra almacenes de la empresa rusa de comercio por internet Wildberries, conocida también como ‘el Amazon ruso’ por su popularidad en el país.

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Las fuerzas ucranianas atacaron esta misma madrugada otros dos almacenes de Wildberries situados en las regiones de Volgogrado y Tatarstán.

Según la empresa, hasta 16 de sus centros logísticos han sido alcanzados en ataques ucranianos desde que Kiev comenzó esta campaña. EFE

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