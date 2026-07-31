Los incendios arrasan un 32 % más de superficie forestal en la UE que hace un año

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Madrid, 31 jul (EFE).- Los incendios forestales han arrasado 457.459 hectáreas en la Unión Europea (UE) hasta el 29 de julio, un 31,8 % más que en el mismo periodo de 2025, según los últimos datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), del programa Copernicus.

El aumento está impulsado principalmente por la evolución de España, que ha multiplicado por cinco la superficie quemada, hasta 217.609 hectáreas (frente a las 41.903 de hace un año), y en menor medida de Francia, que ha pasado de 23.834 hectáreas a 91.057, cuatro veces más.

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Las estimaciones del EFFIS, que se basan en las imágenes de los satélites y que deben ser confirmadas sobre el terreno, no siempre coinciden exactamente con los datos que ofrecen los gobiernos nacionales.

Otros países con aumentos notables, aunque inferiores, son Portugal (45 %) e Italia (26 %).

El balance de EFFIS también registra crecimientos interanuales en Croacia, Polonia, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Eslovenia, Lituania y República Checa.

En términos absolutos, los países europeos con más superficie afectada por incendios en 2026 son España (217.609 hectáreas), Francia (91.057), Italia (69.580) y Portugal (44.177)

Focos de atención

España y Francia concentran los mayores fuegos de la UE, con incendios de gran magnitud en la Comunidad de Madrid, Ávila, Toledo, Guadalajara (en el centro del país) y en Castellón (costa este), así como en la región francesa de Gironda.

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En Portugal, varios incendios declarados desde comienzos de julio en el norte del país han obligado a evacuar varias localidades, mientras que en Italia los principales focos se han concentrado en Sicilia y en otras regiones del sur, donde también se registraron numerosas evacuaciones.

Aunque Grecia registra menos superficie quemada que otros países mediterráneos, también ha sufrido incendios de gravedad en las islas de Paros y Creta y un tercero cerca del puerto de Gitión, en la periferia del Peloponeso, con víctimas entre los equipos de emergencia.

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Los que disminuyen

Doce países de la UE han registrado una disminución de su superficie quemada en lo que va de año, según las cifras del EFFIS.

El caso más llamativo es el de Rumanía, que ha pasado de 123.270 hectáreas en 2025 a 11.957, en 2026.

Del mismo modo, la superficie quemada en Grecia se ha reducido desde las 19.870 hectáreas en julio de 2025 a 8.624 en la misma fecha de este año.

Asimismo, países como Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Hungría e Irlanda han registrado una disminución en sus superficies quemadas por los incendios. EFE

(Infografía)